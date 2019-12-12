Kuzey Kore'den ABD'ye BMGK'deki toplantıyla ilgili provokasyon suçlaması

Bu durumun BM Sözleşmesi'ndeki "egemenliğe saygı ilkesinin ve BMGK'nin temel görevinin küresel barış ve güvenliği sağlama kuralının açık bir ihlali olduğu aktarılan açıklamada, "Bu BMGK'nin sadece ABD'nin çıkarları için kullanılan siyasi bir araçtan fazlası olmadığını destekleyen bir kanıttır." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM'de yaptırım uygulanması çağrısından sonra ABD'nin BMGK toplantısı düzenlediği ve savunma silahlarını modernize eden Kuzey Kore'ye karşı önlem alınmasını istediği hatırlatıldı.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan Dışişleri Bakanı Sözcüsü açıklamasında, Pyongyang'ın nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'ye tanıdığı sürenin dolmakta olduğu ancak Washington yönetiminin provokasyon seviyesini artırmaya devam ettiği belirtildi.

Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang'ın balistik füze denemelerini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı düzenlemesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

ABD'nin "sadece kendisinin kıtalararası balistik füze fırlatmaya yetkili olduğu ve Pyongyang'ın diğer ülkelerin yaptığı denemeleri bile yapmasına izni olmadığı" gibi bir savı bulunduğu belirtildi.

"Bu iddia ABD'nin haydut doğasını gün yüzüne çıkarıyor ve Washington yönetiminin Kuzey Kore'yi tamamen silahsızlandırmayı amaçladığını gösteriyor." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, ABD'nin sürekli diyalogdan bahsettiği ancak sunacak hiçbir şeyi bulunmadığının açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin BMGK toplantısında "karşı önlem"den bahsettiği, Kuzey Kore'nin kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı vurgulanarak, "Bu toplantıyı yaparak, ABD kendi aleyhine dönecek aptalca bir şey yaptı ve hangi yolu seçeceğimize kesin karar vermemize yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyinin ABD'nin talebi üzerine dün yapılan toplantısında, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri hakkında "Provokatif eylemler daha iyi bir gelecek fırsatına kapıyı kapatma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

