Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri Japonya’yı korkuttu

Japon Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Perşembe günü test ettiği yeni nesil füzelerin, geleneksel balistik füzelerin aksine tipik olmayan yörüngelere sahip olduğu bildirildi. Bu durumun füzelerin engellenmesinin zorlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Japon Savunma Bakanlığı’ndan basına yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından test edilen yeni nesil füzelerin düzensiz yörüngelere sahip olduğu bilgisi verildi. Bu füzelerin geleneksel balistik füzelerden daha düşük irtifalarda uçabildikleri, bu durumun da onları yakalamayı zorlaştırdığı belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore’nin test ettiği yeni nesil füzelerin radarlara yakalanmadan Japonya’ya rahatlıkla ulaşabileceğini ileri sürdü. Yetkililer füzelerin menzillerinin 600 km olduğu bildirdi. Ayrıca Japon yetkililerin ABD ile yakın işbirliği içine girerek uygun önlemler almaya kararlı olduğu açıklandı.

Alçaktan uçuyor ve menzilleri uzun

Kuzey Kore, Perşembe günü kıyı kenti Wonsan’a yakın bir bölgeden iki füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon Denizi’ne düşmeden önce füzelerin 31 mil yükseklikte yaklaşık 267 mil kadar yol alabilen iki kısa menzilli füze olduğunu duyurdu. Cuma günü ise Kuzey Kore devlet yayın organı, başlatılan yeni bir taktiksel güdümlü füzelerin testini doğruladı. Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından da tanıtımın bizzat denetlendiği açıklandı.

