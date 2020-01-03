HABER
  4. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim öncesi yasalar gereği istifa etmesi gereken Başbakan Zoran Zaev, istifa mektubunu meclise sundu.

Seçimlerden 100 gün önce geçici hükümetin kurulabilmesi için görevi bırakması gereken Zaev'in istifası, mecliste onaylandıktan sonra Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye iletildi.

Cumhurbaşkanı Pendarovski ise İçişleri Bakanı Oliver Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ülkeyi seçime kadar yönetecek geçici hükümetin, bu gece yarısına kadar meclisten güvenoyu alması ve yarından itibaren göreve başlaması bekleniyor.

Zaev, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan 2020'de yapılması noktasında uzlaşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyorEsnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyor
İsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladıİsrail güçleri, Batı Şeria'da iki göstericiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geçici hükümet Kuzey Makedonya oliver spasovski Üsküp zoran zaev

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki gündür aranıyordu! Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni bulundu

İki gündür aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Türkiye'den Süleymani açıklaması

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Libya tezkeresi anketinde dikkat çeken sonuçlar!

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı! 574 bin TL'sini alıp kayıplara karıştı

85 yaşındaki kişiye 'evlilik' tuzağı!

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.