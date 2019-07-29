Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci yakalandı

Kuzey Makedonya’nın Yunanistan sınırında bir kamyon içinde 79 kaçak mülteci yakalandı.

Kuzey Makedonya polisi, ülkenin Yunanistan sınırına yakın bölgede bir kamyon içinde 79 kaçak mültecinin yakalandığını açıkladı. Mültecilerin sınır kasabası Gevgelija’nın yakınlarındaki bir yolda Kuzey Makedonya ve Macaristan’dan ortak sınır devriyeleri tarafından fark edildiğini bildiren polis, alıkonulan mültecilerin Yunanistan’a geri gönderileceğini belirtti. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, mülteciler sınır dışı edilmeden önce Gevgelija’daki bir barınağa transfer edildi.

2016’daki bazı sınır kapanmalarına rağmen, Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a giren binlerce göçmen, Avrupa şehirlerine ulaşmak için Balkanlar’dan geçmeye devam ediyor.

