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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var... İstanbul istikametinde trafik tek şeride düştü

14.04.2024 07:12
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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var... İstanbul istikametinde trafik tek şeride düştü

Kaza, Kuzey Marma Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan kamyonet ileotomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 YARALI VAR

Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Öte yandan, kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı.

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Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu
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