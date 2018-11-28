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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: - "17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor" - "(Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 işçinin sağlık durumu) Şu anda ilk belirtilere göre hayat belirtisi konusunda bazı endişeler var ama kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek de şu aşamada çok doğru değil"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesine ilişkin, "17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kazanın beton dökümü sırasında meydana geldiğini ve bu işin de 4 aşamalı olduğunu ifade eden Aksoy, birinci kademenin daha önce döküldüğünü, ikinci kademe beton dökümünde kazanın meydana geldiğini kaydetti.

Aksoy, üstündeki işçilerle beraber beton blokun düştüğünü dile getirerek, çalışmalara hemen itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve AKUT'un katıldığını bildirdi.

Yaralı işçilerden birine 14.40 sıralarında ulaşıldığını anlatan Aksoy, "Hastaneye intikali sağlanmıştır. Enkaz altında kalan işçilere ulaşma noktasında yoğun şekilde çalışmalar sürdürülmektedir. 17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Aksoy, bir gazetecinin beton blok altında kalan işçilerin sağlık durumuna ilişkin soruya, "Şu anda ilk belirtilere göre hayat belirtisi konusunda bazı endişeler var ama kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek de şu aşamada çok doğru değil." yanıtını verdi.

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hüseyin aksoy Kuzey Marmara Otoyolu

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