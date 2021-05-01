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Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izle | Güney kayboluyor!

01.05.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Yıldız’ın sonunda korktuğu başına gelmiş ve uyandığında boş beşikle karşılaşmıştır. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izle | Güney kayboluyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Yıldız’ın sonunda korktuğu başına gelmiş ve uyandığında boş beşikle karşılaşmıştır. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI (62. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ (61. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. bölümünde Yıldız’ın sonunda korktuğu başına gelmiş, uyandığında boş beşikle yüzleşmiştir. Gözünden bile sakındığı bebeği, yanında değildir. Kabusları sonunda gerçekleşmiştir. Kuzey, Yıldız’ı sakinleştirmek için elinden gelen her şeyi yapsa da fayda etmez. Yıldız, bebeğini kucağına almadan sakinleşmeyecektir. Yıldız, bu korkusunu yenmek için işi profesyonel bir alana taşımaya karar verir ve Kuzey ile birlikte kursa yazılır. Yıldız’ın kendine güvenebilmesi ve artık sakinleşmesi gerekmektedir. Ancak bu uğraşları, tehlikeyi uzaklaştırmaya yetecek midir?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (62. BÖLÜM)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Show TV
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