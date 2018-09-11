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"KYB İran'ın İKDP saldırısından haberdardı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

IKBY'de muhalefette yer alan Goran Hareketi yöneticilerinden Nusreddin Mahmud, İran güçlerinin cumartesi günü düzenlediği füzeli saldırıdan Tahran'la iyi ilişkiler içindeki KYB'nin haberdar olduğunu öne sürdü

ERBİL (AA) - İran ile iyi ilişkileri bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait kampı hedef alan İran'ın saldırısından daha önce haberdar olduğu iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde muhalefette yer alan Goran (Değişim) Hareketi yöneticilerinden Nusreddin Mahmud, İran güçlerinin cumartesi günü düzenlediği füzeli saldırıdan Tahran'la iyi ilişkiler içindeki KYB'nin haberdar olduğunu, ancak ihmalkâr davranıp herhangi bir uyarıda bulunmadığını ileri sürdü.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Basnews'e konuşan Mahmud, saldırının KYB'nin kontrolündeki bölgede gerçekleştiğini de hatırlatarak, "KYB, İran'daki temsilcileri vasıtasıyla bu durumun önüne geçebilir, böylesi bir saldırıyı engelleyebilirdi." dedi.

Basnews'te yer alan bir başka haberde ise kampın vurulduğu gün Erbil'deki ABD Başkonsolosluğundan bir heyetin olay yerinde incelemede bulunduğu, nereden atıldığını tespit etmek için füze parçalarından örnekler topladığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al-Bayan gazetesinin haberine göre olay yerinde incelemelerde bulunan ABD'li heyet, İran'ın füzeleri kamptan yaklaşık 20-40 kilometre mesafeden ateşlediğini tespit etti.

Saldırıyı kınayan KYB'den iddialara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor. İran, Erbil'in Koysancak ilçesindeki söz konusu kampı en son 1996'da yine KYB'nin kontrolündeki Süleymaniye kenti üzerinden gelen helikopterlerle vurmuştu.

Tahran yönetimin üstlendiği cumartesi günü düzenlenen saldırıda 16 İKDP'li ölmüş, aralarında çocukların da olduğu 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil’deki saldırı İRAN KYB

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