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  4. KYK yurdunda asansör halatları koptu! Son anda kurtulan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

KYK yurdunda asansör halatları koptu! Son anda kurtulan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

31.10.2023 01:24 | Son Güncelleme:
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Aydın'da öğrenci yurdunda 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın asansörde sıkışarak yaşamını yitirmesinin ardından Ordu'nun Fatsa ilçesinde de korkutan bir olay yaşandı. İlçedeki KYK yurdunda içinde öğrencilerin olduğu asansör aniden durdu. Öğrenciler arkadaşlarının yardımıyla çıkmayı başardı. Halatları kopan asansör ise boş bir şekilde zemin kata çakıldı. 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KYK yurdunda asansör halatları koptu! Son anda kurtulan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

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ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.
Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğrenci yurdu asansör

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