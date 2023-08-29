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  4. KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024: KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri

KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024: KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri

29.08.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ücretlerine dair araştırmalar yurt başvurularının başlamasının ardından yoğunlaştı. Üniversite okumak için yaşadığı şehirden başka bir şehre gidecek olanlar KYK yurtlarında kalmak için başvurularını gerçekleştiriyorlar. Bu kapsamda KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücreti kaç TL? gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024: KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretlerine dair araştırmalar hız kazandı. Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanması ardından heyecanla beklenen KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK başvurularının başladığını duyurdu ve başvuruların 2 Eylül'de saat 23:59'a kadar süreceğini açıkladı. Peki, KYK 2023-2024 yurt ücretleri ne kadar? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri...

BU YIL KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK yurt başvuruları 1

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

kyk yurttt

KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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