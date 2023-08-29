KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024: KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretlerine dair araştırmalar hız kazandı. Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanması ardından heyecanla beklenen KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK başvurularının başladığını duyurdu ve başvuruların 2 Eylül'de saat 23:59'a kadar süreceğini açıkladı. Peki, KYK 2023-2024 yurt ücretleri ne kadar? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt ücreti bu yıl ne kadar, kaç TL? İşte KYK yurt ücretleri...

BU YIL KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.



