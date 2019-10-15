Kylie Jenner' a sordular, o da cevapladı: Tekrar çocuk yapmak için sabırsızlanıyorum!

En genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanının yanı sıra girişimci, manken, televizyon yıldızı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kylie Jenner’ın kızı Stormi'nin doğumundan 1,5 yıl sonra merak edilenleri anlattı. İşte Instagram üzerinde takipçilerine cevap veren 22 yaşındaki Jenner'ın açıklamalarından bazıları...

Yakın zamanda çocuk yapmak istiyor musun?

Çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum. Fakat henüz değil.

Stormi'yle iletişimin nasıl bu kadar iyi?

Onunla tıpkı yetişkin bir insanmış gibi konuşuyorum ve henüz konuşamıyor olmasına rağmen ona her şeyi anlatıyorum. Bunu eğlenceli bir hale getirmek için bazen oyun kartlarına bile başvurduğum oluyor.

Stormi dışında aklına gelen diğer isimler neydi?

Rose. Bu isme hala bayılıyorum.

Hamileliğinin en sevdiğin kısmı?

Hiçbir şey çocuğunuzun büyümesine ve arada bir tekmelemesine tanıklık etmek kadar güzel olamaz tabii ki.

Hamilelik döneminde aşerdiğin en garip şey?

Sadece waffle! Canımın sürekli waffle çekmiş olması gerçekten çok tuhaf çünkü daha önce varlıklarından bile haberdar değildim.

Hamilelikten sonra tekrar eski formuna kavuşmak garip bir his miydi?

Evet vücudum eski formuna çok çabuk döndü fakat hiçbir zaman tam anlamıyla eskisiyle aynı olmadı. Ve bu kalıcı değişikliği kabullendiğim an kendime olan güvenim arttı. Sadece biraz zamana ihtiyacım vardı, o kadar.