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Kylie Jenner' a sordular, o da cevapladı: Tekrar çocuk yapmak için sabırsızlanıyorum!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

148 milyon kişiyle Instagram'ın en popüler ünlülerinden biri olan, servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanlı Kylie Jenner takipçilerinin hamilelik dönemiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Jenner tekrar çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Kylie Jenner' a sordular, o da cevapladı: Tekrar çocuk yapmak için sabırsızlanıyorum!

En genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanının yanı sıra girişimci, manken, televizyon yıldızı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kylie Jenner’ın kızı Stormi'nin doğumundan 1,5 yıl sonra merak edilenleri anlattı. İşte Instagram üzerinde takipçilerine cevap veren 22 yaşındaki Jenner'ın açıklamalarından bazıları...

8

  • Yakın zamanda çocuk yapmak istiyor musun?

Çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum. Fakat henüz değil.

6

  • Stormi'yle iletişimin nasıl bu kadar iyi?

Onunla tıpkı yetişkin bir insanmış gibi konuşuyorum ve henüz konuşamıyor olmasına rağmen ona her şeyi anlatıyorum. Bunu eğlenceli bir hale getirmek için bazen oyun kartlarına bile başvurduğum oluyor.

2

  • Stormi dışında aklına gelen diğer isimler neydi?

Rose. Bu isme hala bayılıyorum.

7

  • Hamileliğinin en sevdiğin kısmı?

5

Hiçbir şey çocuğunuzun büyümesine ve arada bir tekmelemesine tanıklık etmek kadar güzel olamaz tabii ki.

9

  • Hamilelik döneminde aşerdiğin en garip şey?

Sadece waffle! Canımın sürekli waffle çekmiş olması gerçekten çok tuhaf çünkü daha önce varlıklarından bile haberdar değildim.

1

  • Hamilelikten sonra tekrar eski formuna kavuşmak garip bir his miydi?

Evet vücudum eski formuna çok çabuk döndü fakat hiçbir zaman tam anlamıyla eskisiyle aynı olmadı. Ve bu kalıcı değişikliği kabullendiğim an kendime olan güvenim arttı. Sadece biraz zamana ihtiyacım vardı, o kadar.

3

  • Hamilelik döneminden kalan ameliyat izlerin var mı? Eğer varsa onlardan nasıl kurtuldun?

Evet, göğüslerimde ve kalçamda izler kaldı. Onlardan kurtulmak hiç aklıma gelmedi şu ana kadar, bana Stormi'den gelen güzel bir armağan olarak kabul ettim hepsini.

4

  • Yeni Kylie Skin ürünleri ne zaman çıkıyor?

Kylie Skin serisine eklenen 2 ürün daha var! Çok kısa bir süre içinde çıkacağını söyleyebilirim.

(NTV)

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