Kylie Jenner' a sordular, o da cevapladı: Tekrar çocuk yapmak için sabırsızlanıyorum!

En genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanının yanı sıra girişimci, manken, televizyon yıldızı ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Kylie Jenner’ın kızı Stormi'nin doğumundan 1,5 yıl sonra merak edilenleri anlattı. İşte Instagram üzerinde takipçilerine cevap veren 22 yaşındaki Jenner'ın açıklamalarından bazıları...
Çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum. Fakat henüz değil.
Onunla tıpkı yetişkin bir insanmış gibi konuşuyorum ve henüz konuşamıyor olmasına rağmen ona her şeyi anlatıyorum. Bunu eğlenceli bir hale getirmek için bazen oyun kartlarına bile başvurduğum oluyor.
Rose. Bu isme hala bayılıyorum.
Hiçbir şey çocuğunuzun büyümesine ve arada bir tekmelemesine tanıklık etmek kadar güzel olamaz tabii ki.
Sadece waffle! Canımın sürekli waffle çekmiş olması gerçekten çok tuhaf çünkü daha önce varlıklarından bile haberdar değildim.
Evet vücudum eski formuna çok çabuk döndü fakat hiçbir zaman tam anlamıyla eskisiyle aynı olmadı. Ve bu kalıcı değişikliği kabullendiğim an kendime olan güvenim arttı. Sadece biraz zamana ihtiyacım vardı, o kadar.
Evet, göğüslerimde ve kalçamda izler kaldı. Onlardan kurtulmak hiç aklıma gelmedi şu ana kadar, bana Stormi'den gelen güzel bir armağan olarak kabul ettim hepsini.
Kylie Skin serisine eklenen 2 ürün daha var! Çok kısa bir süre içinde çıkacağını söyleyebilirim.
(NTV)
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