Kylie Jenner arkadaşının doğum gününde... Transparanıyla dikkat çekti

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner her paylaşımıyla olay oluyor.

Dolce&Gabbana markasının yüzü olan Jenner son dönemde paylaşımlarına hız verdi. 27 yaşındaki yıldız, son olarak arkadaşının doğum günü partisindeydi.

Siyah transparan tercih eden Jenner doğum günü partisinde herkesin önüne geçti. Bir bakanın bir daha baktığı ünlü yıldız pozlarını da sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine bulunan 25 yaşındaki ünlü model ve girişimci Kylie Jenner, Instagram'ın en çok takip edilen kadını unvanını kaybetmesiyle geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.