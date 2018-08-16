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Kylie Jenner'ın 1 milyon dolar değerindeki çanta koleksiyonu dudak uçuklatıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Kardashian ailesinin dikkat çeken kadınlarından biri olan Kylie Jenner, çanta koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı. Kylie Cosmetics şirketiyle 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Jenner'ın, çanta koleskiyonunun 1 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kylie Jenner'ın 1 milyon dolar değerindeki çanta koleksiyonu dudak uçuklatıyor

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Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisine kapak olan Kardashian ailesinin en küçük üyesi 21 yaşındaki Kylie Jenner, çanta koleksiyonu için özel bir dolap tasarladı.

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Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton ve Superme gibi etiketleri olan çantalar çoğunlukla özel tasarımdan oluşuyor.

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Videoda çantalarım için 'küçük' bir oda yaptım diyen Kylie Jenner, favori çantasının Hermes koleksiyonu olduğunu söylüyor.

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Turuncu süet Hermes Birkin yaklaşık 20 dolar yani yaklaşık olarak 166 bin TL.

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Kylie'nin en az dört deri Hermes Birkin çantası var, bu da 64 bin TL ya da daha fazla paraya mal oluyor.

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Evim yanıyor olsaydı sanırım önce onları ve hepsini kurtarmaya çalışırdım diyen Kylie'nin Hermes Himalaya Birkin çantasının ise sınırlı sayıda olduğu, fiyatının ise 83 bin dolar (482 TL) olduğu tahmin ediliyor.

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Aynı koleskiyondan dalmayaçlı Hermes'in ise 20 bin dolar maliyeti var.

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Yeni doğan kızı Stormi'ye de pembe küçük bir Hermes marka çanta ayıran Kylie, bu çantanın fiyatının 7 bin dolar (40 bin TL) olduğunu söylüyor.

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Kylie, kızına çocukluğunda kullandığı Louis Vuitton çantasını da vermeyi planlıyor. Yaklaşık 620 dolar değerinde olan çanta, Kylie'nin ilk Louis Vuitton'u olabilirdi, ama kesinlikle son olmadığı bir gerçek.

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Kylie'nin yaklaşık 2 bin 200 dolarlık bir Louis Vuitton sırt çantası, yaklaşık 1,500 dolar değerinde bir Louis Vuitton kanvas omuz çantası ve 640 dolarlık bir Louis Vuitton çok renkli monogram kozmetik çantası bulunuyor.

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Annesinin portresinin bulunduğu Louis Vuitton çanta ise sınırlı sayıda üretilmiş.

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Milyonerde ayrıca yaklaşık olarak 2.200 dolarlık bir Chanel Deauville Chain Tote (solda) ve Chanel Medallion Tote (sağda) bulunuyor.

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Koleksiyonda yer alan Fendi omuz çantasının maliyeti ise 7 bin 150 dolar. (41 bin 654 TL)

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