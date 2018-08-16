Kylie Jenner'ın 1 milyon dolar değerindeki çanta koleksiyonu dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisine kapak olan Kardashian ailesinin en küçük üyesi 21 yaşındaki Kylie Jenner, çanta koleksiyonu için özel bir dolap tasarladı.
Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton ve Superme gibi etiketleri olan çantalar çoğunlukla özel tasarımdan oluşuyor.
Videoda çantalarım için 'küçük' bir oda yaptım diyen Kylie Jenner, favori çantasının Hermes koleksiyonu olduğunu söylüyor.
Turuncu süet Hermes Birkin yaklaşık 20 dolar yani yaklaşık olarak 166 bin TL.
Kylie'nin en az dört deri Hermes Birkin çantası var, bu da 64 bin TL ya da daha fazla paraya mal oluyor.
Evim yanıyor olsaydı sanırım önce onları ve hepsini kurtarmaya çalışırdım diyen Kylie'nin Hermes Himalaya Birkin çantasının ise sınırlı sayıda olduğu, fiyatının ise 83 bin dolar (482 TL) olduğu tahmin ediliyor.
Aynı koleskiyondan dalmayaçlı Hermes'in ise 20 bin dolar maliyeti var.
Yeni doğan kızı Stormi'ye de pembe küçük bir Hermes marka çanta ayıran Kylie, bu çantanın fiyatının 7 bin dolar (40 bin TL) olduğunu söylüyor.
Kylie, kızına çocukluğunda kullandığı Louis Vuitton çantasını da vermeyi planlıyor. Yaklaşık 620 dolar değerinde olan çanta, Kylie'nin ilk Louis Vuitton'u olabilirdi, ama kesinlikle son olmadığı bir gerçek.
Kylie'nin yaklaşık 2 bin 200 dolarlık bir Louis Vuitton sırt çantası, yaklaşık 1,500 dolar değerinde bir Louis Vuitton kanvas omuz çantası ve 640 dolarlık bir Louis Vuitton çok renkli monogram kozmetik çantası bulunuyor.
Annesinin portresinin bulunduğu Louis Vuitton çanta ise sınırlı sayıda üretilmiş.
Milyonerde ayrıca yaklaşık olarak 2.200 dolarlık bir Chanel Deauville Chain Tote (solda) ve Chanel Medallion Tote (sağda) bulunuyor.
Koleksiyonda yer alan Fendi omuz çantasının maliyeti ise 7 bin 150 dolar. (41 bin 654 TL)
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