Kylie Jenner kum saati fiziğini sergiledi! Yine adından söz ettirdi

Son dönemde başarılı oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamasıyla gündemde olan 25 yaşındaki Kylie Jenner, 395 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bikinili bir paylaşım yaptı.

'Keeping Up with the Kardashians' isimli reality show’da ailesiyle birlikte yer alan ve her yaptığı hareket olay olan Kylie Jenner hayranlarını yine mest etti.

Altın takılar ve beline altın bir zincir ile uyumlu bilezik ve yüzüklerle yeşil bikinisini kombinleyen Kylie, fotoğrafları için poz verirken bronz teni güneş ışığında parlıyor ve uzun kahverengi saçları omuzlarının etrafında uçuşuyordu.



Kum saati kıvrımlı fiziğini sergileyen Jenner'a hayranlarından beğeni yağdı.