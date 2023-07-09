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  4. Kylie Jenner kum saati fiziğini sergiledi! Yine adından söz ettirdi

Kylie Jenner kum saati fiziğini sergiledi! Yine adından söz ettirdi

09.07.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünyaya gelmişti. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Jenner kum saati fiziğini sergiledi.

Son dönemde başarılı oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamasıyla gündemde olan 25 yaşındaki Kylie Jenner, 395 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bikinili bir paylaşım yaptı.

'Keeping Up with the Kardashians' isimli reality show’da ailesiyle birlikte yer alan ve her yaptığı hareket olay olan Kylie Jenner hayranlarını yine mest etti.

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Doğumdan sonra küçük bikinisiyle sergilediği fiziği olay oldu Doğumdan sonra küçük bikinisiyle sergilediği fiziği olay oldu

Altın takılar ve beline altın bir zincir ile uyumlu bilezik ve yüzüklerle yeşil bikinisini kombinleyen Kylie, fotoğrafları için poz verirken bronz teni güneş ışığında parlıyor ve uzun kahverengi saçları omuzlarının etrafında uçuşuyordu.

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Kum saati kıvrımlı fiziğini sergileyen Jenner'a hayranlarından beğeni yağdı.

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