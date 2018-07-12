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Kylie Jenner milyon dolarlık servetiyle Forbes'a kapak oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

20 yaşında 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Kylie Jenner ünlü ekonomi dergisi Forbes'a kapak oldu.

Kylie Jenner milyon dolarlık servetiyle Forbes'a kapak oldu

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes Kylie Jenner'a kozmetik kraliçesi tanımını yapıyor. 20 yaşında olmasına rağmen kendi kurduğu kozmetik markası Kylie Cosmetics ile 900 milyon dolarlık bir servete sahip olan Kylie Jenner, Forbes'e kapak oldu.

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2015 yılında kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü ve saniyeler içinde tükenen The Kylie Lip Kit isimli rujları sayesinde servet sahibi olan Jenner, bu listeye 23 yaşında girebilen Mark Zuckerberg 'i bile sollayarak en genç milyonerler arasına adını yazdırdı.

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Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum. Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi.

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Röportajında annesinden övgüyle bahseden Jenner, 'Şirketin başarılı olmasında annemin büyük katkısı var' dedi.

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