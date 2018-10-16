Lady Diana'nın küpeleri Meghan'ın kulağında

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın hamilelik haberi tüm dünyada ses getirdi.

Prens Harry ve Düşes Meghan bu haberin ardından ilk resmi ziyaretlerini Avustralya'ya yaptı.

Üç aylık hamile olan Meghan Markle, Avustralyalı tasarımcı Karen Gee'nin tasarladığı 6 bin TL değerindeki elbiseyle dikkat çekti.

Ancak Meghan'da dikkat çeken başka bir detay daha vardı. Meghan, mücevherlerini Lady Diana'nın mücevher koleksiyonundan seçmişti.

Prenses Diana'nın kelebek küpeleri ve altın bilekliğini takan Meghan'a bu jest, Prens Harry tarafından yapıldı.

Markle'ın hamilelik haberlerinin ardından Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'yı bu şekilde anması takdir topladı.



