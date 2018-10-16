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Lady Diana'nın küpeleri Meghan'ın kulağında

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Hamilelik haberiyle tüm dünyada yankı uyandıran Düşes Meghan Markle Kraliyet turunun ilk resmi ziyaretini Avustralya'ya yaptı. Bin dolarlık elbisesiyle ve mücevherleriyle dikkat çeken Markle, gezi sırasında göz kamaştırdı.

Lady Diana'nın küpeleri Meghan'ın kulağında

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın hamilelik haberi tüm dünyada ses getirdi.

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Prens Harry ve Düşes Meghan bu haberin ardından ilk resmi ziyaretlerini Avustralya'ya yaptı.

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Üç aylık hamile olan Meghan Markle, Avustralyalı tasarımcı Karen Gee'nin tasarladığı 6 bin TL değerindeki elbiseyle dikkat çekti.

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Ancak Meghan'da dikkat çeken başka bir detay daha vardı. Meghan, mücevherlerini Lady Diana'nın mücevher koleksiyonundan seçmişti.

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Prenses Diana'nın kelebek küpeleri ve altın bilekliğini takan Meghan'a bu jest, Prens Harry tarafından yapıldı.

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Markle'ın hamilelik haberlerinin ardından Prens Harry'nin annesi Prenses Diana'yı bu şekilde anması takdir topladı.

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Meghan Markle Prenses Diana Meghan Markle hamile

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