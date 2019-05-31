Lahana yemek, vazelin sürmek hatta hipnoz göğüsleri büyütebilir mi? İşte 'göğüs efsaneleri'

Ortalama olarak, 'Daha büyük göğüsler nasıl elde edilir?' sorusu için aylık 5.400 arama yapıldığı, çoğu kadının göğüslerini daha hızlı ve doğal olarak iyileştirebilmelerinin yollarını aradığı tespit edildi. İngiliz MYA Kozmetik Cerrahisi'nden bir estetik cerrah ev ilaçlarının DIY çözümlerinin gerçekten işe yarayıp yaramadığını açıkladı. LAHANA YEMEK GÖĞÜSLERİ BÜYÜTÜR MÜ? Çalışma, lahana, ıspana gibi yeil yapraklı sebzeler yemenin, 'vücutta östrojeni taklit eden bir tür fitoöstrojen türü' olan liganlar 'içerdiği için meme büyüklüğünü artırmaya yardımcı olduğunu iddia eden birçok kaynak buldu. Ancak estetik cerrah bunun bu kadar basit olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: "Göğüsler çok hormon ve ağırlığa bağlı bir organdır, ancak hormonlara ve ağırlığa tepki verme şekli tahmin edilemez. Lahana yemeye başladıktan sonra meme büyüklüğünde herhangi bir artış, östrojen gibi davranabilen bazı kimyasallara sahip olabilir, bu tesadüf de olabilir. Bilimsel olaerak ispatlanması zor da olabilir. Ben kesinlikle lahanayı meme büyüklüğünü arttırmak için bir tedavi olarak tavsiye etmem."

MEME BÜYÜTME MASAJLARI İŞE YARIYOR MU? Yine internette dolaşan birçok makale, göğüslere masaj yaptırmanın prolaktin adı verilen bir meme büyütme hormonu salgılayarak büyümelerine yardımcı olabileceğini iddia etti. Ancak uzmanlar bu konuda da aynı fikirde değil. Açıklama şöyle: ''bu yöntemin doğru ve etkili olduğunu kanıtlayan herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Çevrimiçi olarak bulunan bazı rapor edilmiş vakalar vardır, ancak bunu destekleyecek somut bir tıbbi kanıt yoktur. SOYA SÜTÜ GÖĞÜSLERİ BÜYÜTEBİLİR Mİ? Bazı videolarda, soya alımınızı arttırmanız, içindeki "izoflavonlar ve genistein" in yararları nedeniyle size daha büyük göğüsler sağlayabildiğini belirtiyor. MYA'daki cerrahlar ise bunun saçmalık olduğunu söyleyerek şöyle konuşuyorlar: ''Bu sadece saçmalık. Çok fazla soya tüketmek bırakın göğüslerinizi büyütmeyi vücudunuza zarar bile verebilir.'' ÇEMEN OTU GÖĞÜS BÜYÜTMEDE ETKİLİ Mİ? Çemen otu Akdeniz bölgesi, güney Avrupa ve batı Asya'ya özgü bir bitkidir. Bazıları, yüksek miktarda bitki östrojenleri içerdiğinden, meme büyümesi ile güçlü bir ilişkisi olduğuna inanılmaktadır. Ancak uzmanlar, çemenin göğsü büyütebileceğine dair güvenilir bir tıbbi kanıt bulunmadığını bununla birlikte emziren kadının sütünü artırdığı iddiası da yanlış olduğunu söylüyor.

VAZELİN GÖĞÜSLERİ BÜYÜTÜR MÜ? Birçok ünlü YouTuber, göğüslerini vazelin ve diş macunu sürerek büyütüğünü iddia etmiş birçok takipçi de bunu uygulamıştı. Ancak bunun da göğüs büyüklüğü üzerinde bir etkisi olduğuna dair bir kanıt yok. Bir cerrah şöyle ekliyor: "Vazelin yalnızca cildi nemlendirmek için kullanılıyor ve herhangi bir nemlendiriciyle de masaj yapmak bölgeye kan tedarikini artıracak. Ancak vazelin daha yoğun bir kan akışı sağlayabilir bunun dışında bir meme bezi ve yağ dokusunun çoğalmasına neden olmaz.'' PEKİ YA HİPNOZ? Sanırız en sıradışı yöntem bu. Bazıları göğüslerini hipnozla büyüttüğünü iddia ediyor. O iddia ise şöyle: ''Beyin bildiğimiz en karmaşık bilgisayardır. Bilinçaltımız bedenlerimizi bizden daha iyi yönetmeyi biliyor. Temelde ben bilinçsiz süreci vücuda değişiklik yapmak için kullanmayı düşünüyorum. Bilincin karmaşıklığı nedeniyle neyin değiştiğini tam olarak bilmiyoruz. Değişen her şeyin ekolojik olduğunu biliyoruz, bu nedenle bir insanın göğüslerinin büyüklüğü gibi bir şeyi değiştiriyorsa, onu desteklemek için tüm sistemin değişmesini sağlamak gerekir.''