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Las Palmas'ta 50 yıldır uykuda olan yanardağ patladı, 5 bin kişi tahliye edildi

20.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda meydana gelen volkanik patlama nedeniyle 5 bin kişi bölgeden tahliye edildi. 1971 yılında bu yana uykuda olan Las Palmas'taki Cumbre Vieja yanardağı Pazar günü harekete geçti.

Las Palmas'ta 50 yıldır uykuda olan yanardağ patladı, 5 bin kişi tahliye edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda meydana gelen volkanik patlama nedeniyle 5 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

1971 yılında bu yana uykuda olan Las Palmas'taki Cumbre Vieja yanardağı Pazar günü harekete geçti.

Yanardağ patlaması sonrası oluşan lav nehri, yol üzerindeki çok sayıda yapıya zarar verdi.

Belediye Başkanı Sergio Rodriguez, en az 20 evin yerle bir olduğunu söyledi.

Las Palmas'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de lavın, "yolu üzerine çıkan her şeyi yok ettiğini" söyledi.

Asker ve sivil savunma ekipleri de yardım çalışmalarına katılıyor.

Başbakan Sánchez, bölge sakinlerinin bir süre daha evlerine dönemeyebileceğini belirtti.

Toplam 4 köyün tahliye edildiği patlama bölgesinde henüz bir ölüm bildirilmedi.

Lava rises following the eruption of a volcano in the Cumbre Vieja national park at El Paso, on the Canary Island of La Palma

Las Palmas adasının güneyinde bulunan yanardağ çevresinde 80 bin kişi yaşıyor.

Yerel bir tur rehberi olan Jonas Perez, bölgede patlamalar kaynaklı sarsıntıları ve sesi "Sanki 20 jet uçağı aynı anda kalkıyor gibi… İnanılmaz bir ses" diyerek anlatıyor.

En son 1971 yılında patladı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, yaşanan olay nedeniyle Birleşmiş Milletler zirvesi için çıkacağı Amerika turunu erteledi.

Sánchez, önceliklerinin Las Palmas halkının güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Lavın aktığı rota üzerinde 2 kilometrelik bir güvenlik şeridi oluşturuldu

Yanardağ çevresinde son bir haftada meydana gelen 22 bin sarsıntı nedeniyle alarm durumuna geçilmişti.

Afrika'nın kuzey batısındaki Las Palmas takım adalarında son volkanik patlama 2011 yılında, denizaltında oldu.

Cumbre Vieja volkanik sistemi en son 1971 yılında patladı.

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