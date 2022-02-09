HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya’da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti

Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya’da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti

09.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ve Ekvador'da son birkaç haftadır devam eden yoğun yağış ve heyelan olayları bu sefer de Kolombiya'yı vurdu. Sağanak yağış sonucunda meydana gelen heyelanda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Latin Amerika'da yoğun yağışlar: Brezilya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya’da heyelan nedeniyle en az 14 kişi hayatını kaybetti

Latin Amerika ülkelerinde son birkaç haftadır devam eden yoğun yağışlar bu sefer Kolombiya'yı vurdu. Sağanak yağış sonucunda meydana gelen heyelanda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Risaralda eyaletinde bulunan Dosquebradas Belediyesi, heyelan sonucunda birçok evin enkaz altında kaldığını, yaklaşık 35 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Bölgedeki Afet ve Acil Durum yetkilileri, kurtarma ekiplerinin çamurlu alanlarda kayıp insanları aramaya devam ettiğini bildirdi.

Enkaz alanının yakınında yağış sebebiyle taşmak üzere olan bir nehrin kenarında yaşayanlar ise bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yetkililer, heyelan sonrasında dağda oluşan boşluğun fotoğrafını paylaştı.

AFP Haber Ajansı'na konuşan Dubernei Hernandez adlı taksi şöförü, "Çok yüksek bir gürültü duyduk ve dışarıya çıkıp baktığımızda dağdan bir parçanın evlerin üzerine düştüğünü gördük" dedi ve devam etti:

"Olayın olduğu yere gittim, korkunçtu, insanlar yıkıntının içinde hapsolmuştu."

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, yetkililer ölüm sayısının artacağından endişe ediyor.

Kolombiya'da yağış mevsiminde sık sık heyelan olabiliyor, bu yüzden dağ yamaçlarındaki evler her zaman tehlike altında.

2017 yılında ülkenin güneyindeki Mocoa eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu en az 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador ve Brezilya'da yoğun yağış

Geçtiğimiz haftalarda Brezilya ve Ekvador'da da yoğun yağışlar can kayıplarına yol açtı.

Ekvador'da son 20 yılın en şiddetli sağanak yağışı sonucunda meydana gelen heyelanda en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da da son haftalarda yaşanan aşırı yağış olayları ülkenin farklı bölgelerinde en az 40 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Uzmanlar, iklim krizinin yaşanan aşırı hava olaylarının üzerinde büyük bir etkisi olduğunu öne sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
California Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecekCalifornia Üniversitesi, binlerce hastaya cinsel tacizle suçlanan jinekolog için 250 milyon dolar ödeyecek
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
Tanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den 'Facebook'lu yanıtTanju Özcan'ın 'ara seçim' açıklamasına CHP'li Özel'den 'Facebook'lu yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Transferde son gün sürprizi!

Transferde son gün sürprizi!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Kanser tedavisi bulundu mu? Dikkat çeken açıklama

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.