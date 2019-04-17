Latin Amerikalı liderlerden Garcia'nın ölümü üzerine taziye mesajları

Peru'da eski Devlet Başkanı Alan Garcia'nın ölümü üzerine Latin Amerika ülkelerinden taziye mesajları geldi.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Garcia'nın ölümünün kendisini dehşete düşürdüğünü vurgulayarak, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerini gönderdiğini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Ayma, eski devlet başkanının ölümünün kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Garcia ailesinin acısını paylaşıyor, en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mezarında huzur içinde yatsın." dedi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Alan Garcia'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, Garcia ile sadece devlet başkanlığı döneminde değil öncesinde ve sonrasında her zaman paylaşım içinde olduklarının altını çizerek, "Ruhu şad olsun, dualarım ailesiyle ve sevenleriyle." ifadelerini kullandı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Garcia'nın ölümü nedeniyle zor bir dönemden geçen tüm aile üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Peru'nun başkenti Lima'da tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vuran eski Devlet Başkanı Alan Garcia'nın Jose Casimiro Ulloa Hastanesi'nde acilen ameliyata alınması sonrası yaşamını yitirdiğini açıklanmıştı.

