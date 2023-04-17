Lavabo giderine dökeceğiniz bir kaşık tuz mucizeler yaratıyor! Sonuçlarına inanamayacaksınız

Lavabolarınızdan gelen kötü kokulardan ve tıkanıklardan şikayetçiyseniz ve ne yaparsam yapayım çözüm bulamıyorum diyorsanız tüm bu sorunları giderecek doğak çözüm bulunuyor. Her mutfakta bulunan temel malzemeler ile tıkanmış lavaboları tesisatçıya gerek kalmadan açabilirsiniz. 'Tıkanmış lavabo nasıl açılır?' sorusunu aratıyorsanız tıkanmış lavaboları açmak için yapmanız gerekenler oldukça basit...

TIKANMIŞ LAVABO NASIL AÇILIR?

Gideriniz tıkanmışsa, giderinize yarım bardak tuz dökün ve ardından bir bardak beyaz sirke ve kabartma tozu ekleyin.

Bu karışımı giderinizde gece boyunca bekletin.

Sabah lavaboya döktüğünüz tuz karışımını az üç litre kaynar su ile yıkayın.

Tuz, gres ve emülsifiye yağların, sirke ve sıcak su ile borulardan daha kolay atılabilmesi için parçalanmasına yardımcı olacaktır.

Bu sayede mutfak ve banyodaki lavabo tıkanıklarını açabilirsiniz.



