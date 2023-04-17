KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Lavabo giderine dökeceğiniz bir kaşık tuz mucizeler yaratıyor! Sonuçlarına inanamayacaksınız

Lavabo giderine dökeceğiniz bir kaşık tuz mucizeler yaratıyor! Sonuçlarına inanamayacaksınız

17.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıkanan lavabo giderleri kötü kokulara ve hijyen sorunlarına neden olabiliyor. Hem mutfak hem de banyoda istenmeyen durumlara yol açan tıkanmış lavaboları açmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Lavabo giderlerini açmak için kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız evde hazırlanan tuzlu karışım ile bu sorundan kolayca kurtulabilirsiniz.

Lavabo giderine dökeceğiniz bir kaşık tuz mucizeler yaratıyor! Sonuçlarına inanamayacaksınız

Lavabolarınızdan gelen kötü kokulardan ve tıkanıklardan şikayetçiyseniz ve ne yaparsam yapayım çözüm bulamıyorum diyorsanız tüm bu sorunları giderecek doğak çözüm bulunuyor. Her mutfakta bulunan temel malzemeler ile tıkanmış lavaboları tesisatçıya gerek kalmadan açabilirsiniz. 'Tıkanmış lavabo nasıl açılır?' sorusunu aratıyorsanız tıkanmış lavaboları açmak için yapmanız gerekenler oldukça basit...

TIKANMIŞ LAVABO NASIL AÇILIR?

Ekran görüntüsü 2023-04-17 140151

Gideriniz tıkanmışsa, giderinize yarım bardak tuz dökün ve ardından bir bardak beyaz sirke ve kabartma tozu ekleyin.

Ekran görüntüsü 2023-04-17 140231

Bu karışımı giderinizde gece boyunca bekletin.

Ekran görüntüsü 2023-04-17 140130

Sabah lavaboya döktüğünüz tuz karışımını az üç litre kaynar su ile yıkayın.

Ekran görüntüsü 2023-04-17 140220

Tuz, gres ve emülsifiye yağların, sirke ve sıcak su ile borulardan daha kolay atılabilmesi için parçalanmasına yardımcı olacaktır.

Bu sayede mutfak ve banyodaki lavabo tıkanıklarını açabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyorSararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyor
Sarı yastık lekeleriyle vedalaşın! Anında bembeyaz yapıyorSarı yastık lekeleriyle vedalaşın! Anında bembeyaz yapıyor
Göğüslerini kapatamayan minik bikinisiyle vücudunu sergilediGöğüslerini kapatamayan minik bikinisiyle vücudunu sergiledi
Anahtar Kelimeler:
karbonat sirke tuz koku tıkanmış lavabo nasıl açılır tıkanan lavabo gideri nasıl açılır

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Ekranda isyan edip istifa etmişti! Sahnede ağlayınca Akşener dayanamadı

Ekranda isyan edip istifa etmişti! Sahnede ağlayınca Akşener dayanamadı

Göğüs altı bikinisiyle göz kamaştırdı! "En güzel kadın!"

Göğüs altı bikinisiyle göz kamaştırdı! "En güzel kadın!"

63 yaşındaki kadın genç görünümünün sırrını açıkladı

63 yaşındaki kadın genç görünümünün sırrını açıkladı

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı

73 yaşındaki kadın yaşlanma karşıtı güzellik sırrını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.