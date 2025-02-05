Lavaboda pas lekesi neden olur? Lavabodaki pas lekesi nasıl çıkar?

Uzun süre kullanım, darbeler, yüksek oranda nem, sıcaklık değişimleri, yanlış temizlik malzemeleri kullanmak ya da üretimde bazı hataların yapılmış olması gibi birçok farklı nedene bağlı olarak lavabolar hasar görebilir ya da eskiyebilir. Bazı hasarların geri dönüşü ve çözümü vardır. Pas oluşumu da lavabolarda çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Lavaboda pas lekesi neden olur?

Lavabolarda zaman içinde pas lekeleri oluşabilir. Bu durumun başlıca nedeni genel olarak lavabonun alüminyum bileşenler, metal ya da paslanmaz çelik gibi malzemelerinin su ile sürekli olarak temas halinde bulunmasıdır. Bunu dışında şu durumlar da lavabolarda pas lekesinin oluşumuna neden olabilir:

Paslanmaz çelik olan yüzeyler genelde paslanmaya direnç gösterir. Ancak suyun içindeki demir iyonları gibi dış nedenlere bağlı olarak paslanma yaşanabilir.

Kimyasal maddeler, asidik temizlik malzemeleri lavaboya zarar verip paslanma oluşmasına neden olabilir.

Sürekli olarak su teması ve oksitlenme de paslanma oluşumuna neden olur.

Metal içeren nesnelerin lavaboya uzun süreli olarak temas etmesi de lavabolarda pas oluşumun tetikler.

Sert sudaki yüksek mineraller lavaboya zarar verir ve paslanma oluşur.

Lavabodaki pas lekesi nasıl çıkar?

Hijyenik olmayan ve çirkin görünen lavabodaki pas lekesini gidermek mümkündür. Lavabodaki pas lekesini çıkarmak için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlerden bazıları ve uygulanışları şu şekildedir: