Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur? Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

Çanak lavabolar, etajerli lavabolar, standart tipte lavabolar, yarım tezgâh lavabolar, monoblok lavabolar gibi hem banyolarda hem mutfaklarda kullanabilen ev tipi ve iş yeri tipi birçok farklı lavabo çeşidi bulunur. Ancak türü ve modeli her ne olursa olsun lavabolar zamanla ve çeşitli nedenlere bağlı olarak yıpranabilirler.

Lavabodaki kılcal çatlaklar nedir?

Bazen lavabo yüzeylerinde kılcal çatlak adı verilen deformasyonlar oluşur. Lavabolarda meydana gelen kılcal çatlaklar genel olarak lavaboların dış yüzeyinde ama zor fark edilen ince ve yüzeysel olan çatlaklardır. Boyutları da 1 milimetreden daha ince olur.

Lavabo yüzeyinin estetik görüntüsünü olumsuz anlamda etkileyen kılcal çatlaklar seramik, porselen ya da akrilik gibi lavabo malzemelerinin üzerindeki dış etkenler sonucunda meydana gelen mikroskobik boyutlardaki hasarlardır.

Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur?

Çok zor fark edilse de lavaboların estetik görüntüsünü bozan kılcal çatlakların oluşması çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Genel olarak bu nedenler şunlardır:

Sıcaklık farkları

Zaman içindeki aşınmalar

Çok fazla ve uzun süre kullanım

Zararlı maddeler içeren temizlik ürünleri

Sert nesnelerle darbeler alması

Üretim sırasında yapılan hatalar

Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

Lavabodaki kılcal çatlakları gidermek için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden bazıları şu şekildedir: