KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur? Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur? Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

10.01.2025 23:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerdeki ya da iş yerlerindeki banyolarda çeşit çeşit lavabolar ya da küvetler kullanılabilir. Hem işlev hem de dekorasyon açısından önemli görülen ve bu kriterler doğrultusunda seçilen lavabolar çeşitli nedenlere bağlı olarak zaman içinde yıpranabilir ya da değiştirilmesi gerekebilir. Ancak bazı sorunların düzeltilmesi de mümkün olabilir.

Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur? Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

İçindekiler

  • Lavabodaki kılcal çatlaklar nedir?
  • Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur?
  • Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

Çanak lavabolar, etajerli lavabolar, standart tipte lavabolar, yarım tezgâh lavabolar, monoblok lavabolar gibi hem banyolarda hem mutfaklarda kullanabilen ev tipi ve iş yeri tipi birçok farklı lavabo çeşidi bulunur. Ancak türü ve modeli her ne olursa olsun lavabolar zamanla ve çeşitli nedenlere bağlı olarak yıpranabilirler.

Lavabodaki kılcal çatlaklar nedir?

Bazen lavabo yüzeylerinde kılcal çatlak adı verilen deformasyonlar oluşur. Lavabolarda meydana gelen kılcal çatlaklar genel olarak lavaboların dış yüzeyinde ama zor fark edilen ince ve yüzeysel olan çatlaklardır. Boyutları da 1 milimetreden daha ince olur.

Lavabo yüzeyinin estetik görüntüsünü olumsuz anlamda etkileyen kılcal çatlaklar seramik, porselen ya da akrilik gibi lavabo malzemelerinin üzerindeki dış etkenler sonucunda meydana gelen mikroskobik boyutlardaki hasarlardır.

Lavabodaki kılcal çatlaklar neden olur?

Çok zor fark edilse de lavaboların estetik görüntüsünü bozan kılcal çatlakların oluşması çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Genel olarak bu nedenler şunlardır:

  • Sıcaklık farkları
  • Zaman içindeki aşınmalar
  • Çok fazla ve uzun süre kullanım
  • Zararlı maddeler içeren temizlik ürünleri
  • Sert nesnelerle darbeler alması
  • Üretim sırasında yapılan hatalar

Lavabodaki kılcal çatlaklar nasıl giderilir?

Lavabodaki kılcal çatlakları gidermek için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemlerden bazıları şu şekildedir:

  • Çatlaklar onarılmadan önce lavabo iyice temizlenmelidir. Lavabonun yüzeyinde yer alan sabun ve kir kalıntılarının arındırılması gerekir. Bunun için yumuşak bir temizlik bezi ve kaynar su kullanılması gerekir. Daha sonra da lavabonun kuruması beklenir.
  • Epoksi macun ve yapıştırıcı kullanarak da bu sorun giderilebilir.
  • Seramik ya da porselen doldurucularla kılcal çatlaklar giderilebilir.
  • Pürüzsüzleştirme işlemi için zımparalama işlemi yapılabilir.
  • Profesyonel yardım alınabilir.
Anahtar Kelimeler:
lavabo Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.