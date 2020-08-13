Lavabodan gelen kötü kokulara son! Tarçın, limon, kahve sayesinde...

Temizlik malzemeleri ve sıvı atıklar lavabo borularında birikerek kirli suların akışını engelleyebilir. Bu kirli sulardan çıkan kötü koku tüm mutfağa hatta tüm evinize yayılabilir. Tesisat görevlileri tarafından bu sorunlar çözülebiliyor. Ancak sorunun çok büyük olmadığını düşünüyor ve pratik çözümlerle sorunu halletmek istiyorsanız uygulayabileceğiniz yöntemler mevcut.

LAVABODAN GELEN KOKULAR NASIL GİDERİLİR?

Lavabodan yayılan kötü kokuyu ortadan kaldırmak için evinizde bulunan ürünler ile çözümler üretebilirsiniz. Bu çözümler hem ekonomik hem de sağlıklı olur.

KAHVE TELVESİ VE SU İLE BİRLİKTE KOLAY BİR ÇÖZÜM

Çok kolay olan bu yöntemi uygulamak için yapmanız gereken sadece içtiğiniz kahvenin telvesini çöpe atmamak. Bu kahve telvesini lavaboya akıtın ve tamamen kaybolana kadar üzerine sıcak su dökün. Lavabo borusundaki yağların çözülmesi için size fazlasıyla kolaylık sağlayacak ve kokuyu giderecektir.

SU VE LİMON KABUKLARINDAN FAYDALANIN

Narenciye ürünlerinin kabuklarının atılması genellikle tavsiye edilmez. Çünkü lavabo temizliğinde kullanılarak kolaylık sağlar. Lavabo giderinizi limon kabukları ile iyice ovalayın ve ardından sıcak suyu lavaboya akıtın. Bu sayede hem giderinizi dezenfekte etmiş olursunuz hem de güzel limon kokusunun yayılmasını sağlarsınız.