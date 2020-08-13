Lavabodan gelen kötü kokulara son! Tarçın, limon, kahve sayesinde...

Temizlik malzemeleri ve sıvı atıklar lavabo borularında birikerek kirli suların akışını engelleyebilir. Bu kirli sulardan çıkan kötü koku tüm mutfağa hatta tüm evinize yayılabilir. Tesisat görevlileri tarafından bu sorunlar çözülebiliyor. Ancak sorunun çok büyük olmadığını düşünüyor ve pratik çözümlerle sorunu halletmek istiyorsanız uygulayabileceğiniz yöntemler mevcut.
LAVABODAN GELEN KOKULAR NASIL GİDERİLİR?
Lavabodan yayılan kötü kokuyu ortadan kaldırmak için evinizde bulunan ürünler ile çözümler üretebilirsiniz. Bu çözümler hem ekonomik hem de sağlıklı olur.
KAHVE TELVESİ VE SU İLE BİRLİKTE KOLAY BİR ÇÖZÜM
Çok kolay olan bu yöntemi uygulamak için yapmanız gereken sadece içtiğiniz kahvenin telvesini çöpe atmamak. Bu kahve telvesini lavaboya akıtın ve tamamen kaybolana kadar üzerine sıcak su dökün. Lavabo borusundaki yağların çözülmesi için size fazlasıyla kolaylık sağlayacak ve kokuyu giderecektir.
SU VE LİMON KABUKLARINDAN FAYDALANIN
Narenciye ürünlerinin kabuklarının atılması genellikle tavsiye edilmez. Çünkü lavabo temizliğinde kullanılarak kolaylık sağlar. Lavabo giderinizi limon kabukları ile iyice ovalayın ve ardından sıcak suyu lavaboya akıtın. Bu sayede hem giderinizi dezenfekte etmiş olursunuz hem de güzel limon kokusunun yayılmasını sağlarsınız.
KARBONAT, SİRKE VE TUZDAN OLUŞAN KARIŞIM
Tuzlu bir karışım ile yemek artıklarının lavabo borunuzda birikerek steril ortamı bozmasını engelleyebilirsiniz. Kötü kokuların giderilmesi için bu karışımı yapmaya bir tencere suyu ısıtarak başlayın. Bu ısınan suyun içerisine bir avuç tuz ve bir su bardağı sirke ilave edin. Daha sonra karışıma karbonatı da ekleyin. Bu sıcak karışımı lavabonuza akıtın. Lavabo borusu içindeki donmuş yağın ve artık maddelerin temizlenmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz.
ESANSİYEL YAĞ
Vanilya, nane gibi tamamen sizin isteğinize kalan esansiyel yağ seçiminizi yaptıktan sonra karbonata ihtiyacınız olacak. Yarım fincan karbonatı birkaç damla esansiyel yağ ile karıştırın. Bu karışımın tamamını lavabonuza dökün ve etkisini tam olarak göstermesi için bir saat bekletin. Bu süre geçtikten sonra sıcak suyu lavabonuza akıtın. Esans yağların aromatik yapısı sayesinde mutfağınızda hoş kokular meydana gelir.
TARÇIN VE SICAK SU
Toz tarçının koku özelliğinden faydalanarak lavabodan gelen kötü kokuyu giderebilirsiniz. Bir avuç toz tarçını mutfak lavabonuza dökün. Biraz bekledikten sonra sıcak suyla tarçının lavabo borusu içerisinde ilerlemesini sağlayın. Tarçın geçtiği yerlerde bıraktığı kokular ile mutfağınızda rahatsız edici unsurları engellemiş olur.
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