KADIN

Lavabonuz kokuyorsa nedeni bu olabilir, dehşete düşebilirsiniz!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 15.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Musluklarınız pırıl pırıl parlasa ve lavabonuzun her santimi kireçten arındırılmış olsa bile, hala gözle görülmeyen atıklar olabilir. Tıpkı lavabosunu derinlemesine temizlemek isteyen kadının başına gelenler gibi. Bu haberi okuduktan sonra sizde lavabonuzu tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Lavabonuz kokuyorsa nedeni bu olabilir, dehşete düşebilirsiniz!

Günlük ev temizliği devam ettiği sürece, mutfak evyelerimiz gururumuz ve neşemizdir. Ancak ya göremediğimiz lekeler?

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Hinch Army Cleaning Tips adındaki Facebook grubunda yaşadıkları paylaşan kadın bu zamana kadar lavabosunu düzenli ve temiz tuttuğunu düşünse de kötü kokunun izini sürdü. Ve atıkların tıpa deliği altında topnadığını görünce dehşete düştü.

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Lavabo tıpasını çıkardıktan sonra utandığını söyleyen kadın, tıpayı temizledikten sonra kötü kokunun gittiğini söylüyor.

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Şaşırtan çözümü gören binlerce kadın yöntemi deneyerek kendi lavabolarının fotoğreaflarını paylaşarak kokuların ve tıkanıkların gittiğini ifade eden mesajlar gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
lavabo temizliği temizlik

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