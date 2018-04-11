Lazer Lipolize uygun aday mısınız?

Lazerlipoliz, lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarlarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Vücuda estetik görünüm kazandıran en yeni ve en etkili yöntemlerden biridir. Sporla ve diyetle giderilemeyen bölgesel yağların vücuttan atılmasını sağlar.

Tek bir seansta bile oldukça fayda sağlayan lazerlipoliz, yağ oranını azaltırken, çevre dokuların toparlanmasını sağlamaktadır. Klasik liposuction uygulamasından sonra meydana gelen değişikliklerin düzeltilmesinde, ciltteki dalgalanmaların giderilmesinde oldukça büyük etkisi olan Lazerlipoliz, cilt altında bulunan yağ bezelerinin kesi yapılmadan giderilmesine olanak tanır.

Kimler Lazerlipoliz Yaptırabilir?

Bölgesel yağlanması olan kişiler, daha önceki cerrahi işlemlere bağlı olarak deri sarkmaları olan, kol, çene altı, bilek ve diz gibi hassas bölgelerin şekillendirilmesi gereken kişiler, bel bölgesi, göğüs yanları ve sırt gibi zorlu bölgelerin inceltilmesi ve toparlanması gerekenler için uygundur.

Bu tip sorunlardan şikâyetçi kişilerin klasik liposuction yerine lazerlipoliz yaptırması çok daha uygundur. Klasik liposakşın yönteminin lazerlipoliz ile kombine olarak kullanılması ciltte yaşanabilecek sarkma ve dengesizlikleri azaltabilir.