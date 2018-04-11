Lazer Lipolize uygun aday mısınız?

Lazerlipoliz, lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarlarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Vücuda estetik görünüm kazandıran en yeni ve en etkili yöntemlerden biridir. Sporla ve diyetle giderilemeyen bölgesel yağların vücuttan atılmasını sağlar.
Tek bir seansta bile oldukça fayda sağlayan lazerlipoliz, yağ oranını azaltırken, çevre dokuların toparlanmasını sağlamaktadır. Klasik liposuction uygulamasından sonra meydana gelen değişikliklerin düzeltilmesinde, ciltteki dalgalanmaların giderilmesinde oldukça büyük etkisi olan Lazerlipoliz, cilt altında bulunan yağ bezelerinin kesi yapılmadan giderilmesine olanak tanır.
Kimler Lazerlipoliz Yaptırabilir?
Bölgesel yağlanması olan kişiler, daha önceki cerrahi işlemlere bağlı olarak deri sarkmaları olan, kol, çene altı, bilek ve diz gibi hassas bölgelerin şekillendirilmesi gereken kişiler, bel bölgesi, göğüs yanları ve sırt gibi zorlu bölgelerin inceltilmesi ve toparlanması gerekenler için uygundur.
Bu tip sorunlardan şikâyetçi kişilerin klasik liposuction yerine lazerlipoliz yaptırması çok daha uygundur. Klasik liposakşın yönteminin lazerlipoliz ile kombine olarak kullanılması ciltte yaşanabilecek sarkma ve dengesizlikleri azaltabilir.
Kimler Lazerlipoliz Yaptıramaz?
Hamile olan kadınlar, karaciğer yetmezliği olan, kalp pili kullananlar ve kanama sorunu bulunan hastalar lazerlipoliz için uygun değildir.
Lazerlipoliz için ilk olarak hastanın mevcut genel sağlık durumuna bakılır. Uygun görüldüğü takdirde lokal anesteziye yönelik kan testleri yapılabilir. Ardından da Lazerlipoliz işlemi başlanır.
Lazerlipoliz, çene altı, kol içleri, yanaklar, sırt bölgesi ve eklem bölgeleri, karnın ve midenin üst kısmında yer alan yağlanma ve sarkmalarda, bel kısmındaki çıkıntılar ve fazlalıklarda, kalça ve basenlerdeki lokal yağ birikimlerinde, omuz ve sırt bölgesinde uygulanabilir. Kısacası Lazerlipoliz, lokal yağ birikimi olan bütün bölgeler için uygundur.1saat ile 4 saat arası süren ameliyatın ardından hasta genelde bir gün hastanede kalır. Lokalize işlemlerde aynı gün evine gidebilir. Hastanede yatan hastalar ise ertesi gün hasta taburcu edilebilir.
Operasyon Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
Operasyon sonrası bol su tüketimi oldukça önemlidir. Su, iyileşme sürecini kısaltmaktadır. Bununla birlikte taze sebze ve meyve tüketilerek vitamin takviyesi yapılabilir. Günlük hafif egzersizler uygulamanın olumlu sonuçlanmasını sağlar. Bu konuda masajlarda oldukça etkilidir. Lazerlipolizde, klasik liposuction işlemine göre, 15-20 gün süren morarmalar olmaz. Operasyondan sonra 3 hafta korse kullanımı etkili sonuç için oldukça önemlidir.
**Op. Dr. Alper Tuncel
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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