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  4. Lazerle göz çizdirme şartları nelerdir? Lazerle göz çizdirme tedavisi kimlere yapılır?

Lazerle göz çizdirme şartları nelerdir? Lazerle göz çizdirme tedavisi kimlere yapılır?

17.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Göz çizdirme olarak da bilinen lazer tedavisi gözlükten ve lensten kurtulmak isteyenler için kalıcı çözüm sunuyor. Peki lazer tedavisini kimler yaptırabiliyor? 1 gün içinde gözlüksüz görmeye başlayabileceğiniz lazer tedavisinde esas kriteri kornea kalınlığı oluşturuyor. Yaş aralığının da önem taşıdığı göz çizdirme tedavisinin detayları...

Görme kusurları için yani kırma kusurları için halk arasında yanlış tabiriyle göz çizdirme olarak bilinen lazer operasyonu uygulanabilir ve bu operasyonlarla çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Burada önemli olan kırma kusurunun tipidir. Miyopik kişilerde yani uzağı göremeyen kişilerde farklı yöntemler uygulanabildiği gibi astigmat problemi olan ve hipermetrop kişilerde de benzer yöntemler uygulanabilmektedir. Bunların sonucunda hasta 1 gün içerisinde gözlüksüz görmeye sahip olabilir.

LAZER TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Lazer tedavisinde yaş sınırlaması önemlidir çünkü kırma kusurları 21 yaşa kadar devam edebilmektedir. 21 yaşını dolduran kişilerde cerrahi yöntem uygulanabilir. Yaş aralığını 21 ile 40 yaş aralığı olarak tabir edebiliriz.

LAZER TEDAVİSİNİ KORNEA KALINLIĞI BELİRLİYOR

Lazer tedavisinde önemli nokta korneanın yeteri kadar kalın olmasıdır. Kornea yapısını bozan bazı problemlerin bulunmaması gerekir. Asıl ayrım yapmamız gereken noktalar bunlardır, bunları ayırt ettikten sonra uygun olan her hastaya lazer ameliyatı uygulanabilir.

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