Lazerli göz tedavisinde excimer lazer uygulaması

Göz hastalıklarında korneayı şekillendirmek için kullanılan bir lazer çeşidi olan excimer lazerin, hipermetrop, miyop ve astigmatı düzeltmede dünyada en yaygın kullanılan bir yöntem olduğuna işaret eden Erten, tedaviyle birlikte hastanın gözlükten ya da gözlük bağımlılığından kurtarıldığını söyledi. Op. Dr. Erten, tedavinin günü birlik olduğunu belirterek, “Hastamız aynı gün evine taburcu olup gidebiliyor. Her excimer lazer olmak isteyene yapamıyoruz. Hastanın 18 yaşını doldurmuş olması, kötü giden diyabet ya da hipertansiyon gibi sistemik bir hastalığa sahip olmaması ve 6 aylık iki göz muayenesi arasında göz numarasının değişmemiş olması gerekiyor. Bunlar excimere uygun olan kriterler. Tedavi sonrası ise bir hafta güneşe maruz kalmamak iyileşme açısından önemli. Bazen 1 ay bazen 3 ay çok ender 6 ay suni gözyaşı kullanılıyor. Geçici olarak göz kuruluğu yapabiliyor sadece” dedi.

'EXCİMER LAZER AMELİYATINDAN 4-5 SAAT SONRA RUTİN HAYATA DÖNEBİLİYORSUNUZ'

Excimer lazerin tedavi yöntemlerinden bahseden Erten, “Klasik yöntem bir de modern yöntem dediğimiz lasik yöntemidir. Klasik yöntem de normal hayata dönüş 5 günü almakta ama lasik yöntem dediğimiz modern yöntemde 4-5 saat sonra rutin hayata dönebiliyorsunuz. Femto lasik yöntemin en büyük avantajı şudur, bizim kurumumuzda yaptığımız excimer lazer hazırlık aşamasını bıçakla değil yine lazerle yapabiliyoruz. Bunun en büyük avantajı daha milimetrik ölçebiliyoruz. İyileşme süreci daha kısa oluyor” ifadelerini kullandı.

8-12 DAKİKA ARASINDA LAZERLİ KATARAKT AMELİYATI

Daha çok 60 yaş ve üzeri görülen katarakt rahatsızlığına ilişkin de en son teknoloji lazer tedavisi femto katarakt tedavisinin oldukça etkili olduğunu aktaran Erten, hastaya damla anestezi uygulandığını ve ameliyatın 8 ila 12 dakika sürdüğünü söyledi. Hastanın aynı gün taburcu olduğunu belirten Erten, "Net görme de 1 gün sonra oluşabiliyor. Femto kataraktın en büyük avantajı hiçbir aşamada bıçak kullanılmamasıdır. Bütün kesilerin merceği yerleştireceğimiz kesenin milimetrik olarak ölçülebilerek yapılmasıdır. Artık katarakt ameliyatında giriş yerimiz kesinin oluşturulduğu çap merceğin gireceği kesenin büyüklüğü çok önem kazanmakta. Artık biz katarakt ameliyatı sırasında kullandığımız akıllı merceklerle bütün gözlüklerden de kurtarabiliyoruz. Hastalarımızı akıllı mercek ameliyatında akıllı merceği keseye koyarken, kesenin belli bir milimetrenin üzerinde ya da altında olmaması gerekiyor. Düzenli bir yuvarlak olması gerekir. Bizim elimiz ya da herhangi bir bıçak değmeden femto kataraktın ayrı bir özelliği sayesinde bazı özel lazer vuruşlarıyla astigmatı ciddi bir şekilde düşürebiliyoruz. Çok daha mükemmel başarı oranı var, bizi çok rahatlatıyor ve yapacağımız hata ihtimalini biraz daha düşürüyor. Kendimiz kesiği yapmıyoruz, kesiği yönetiyoruz. Burada bir ekrandan şu kadar olacak diyoruz ve bilgisayar o kesiği oluşturuyor. Bizim komutlarımızla çalışıyor. Robotik diyebiliriz aslında. Başarı oranımızı çok artırıyor, biraz da bizim üzerimizdeki yükü azaltıyor" diye konuştu. (İHA)

