HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Le Mesurier'in evi içerinden ilk kez görüntülendi

Le Mesurier'in evi içerinden ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa görüntülendi.

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı ve yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin kurucu yöneticisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber ile üst katını ev olarak kullandıkları Mayday Rescue'nin İstanbul'daki genel merkezinin içi ilk defa fotoğraflandı.

EŞYALAR KİRALIK DEPOYA KALDIRILDI

Olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan ve Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından yasağı kaldırılan Emma Hedvig Christina Winber, eşinin cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü. Winber olaydan 3 ay sonra eve gelerek eşyalarının büyük bölümünü nakliye aracına yükletip, kişisel özel eşyalarını da elinde taşıdığı bavulu ile götürmüştü. Çiftin kişisel eşyalarının taşınmasının ardından yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin eşyaları da bir nakliye firması tarafından boşaltıldı. Ofisten çıkarılan 7 kamyonet dolusu eşya kiralık bir depoya kaldırılırken James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.

BEYAZ BARETLİLER DE AYNI BİNADAYDI

Karaköy'deki binanın 1'inci katı İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucu yöneticisi olduğu Mayday Rescue'nin Genel merkezi olarak kullanılıyordu. Teras katını ise James Gustaf Edward Le Mesurier ile eşi Emma Hedvig Christina Winber home ofis olarak kullanıyordu. Binanın giriş bölümü de arama kurtarma derneği 'Beyaz Baretliler'
olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun depo ve ofisi olarak kullanılıyordu. Buradaki eşyalar da taşınarak tamamen boşaltıldı.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyaz Baretliler olara bilinen kuruluşun kurucusu ya da yöneticisi olmadığı fakat, Beyaz Baretliler ve Le Mesurier'in kurucusu olduğu yardım vakfı Mayday Rescue'nin ilk kuruldukları dönemde ortak çalışmalar yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim olduMSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
James Gustaf Edward Le Mesurıer karaköy

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Yer: İstanbul semaları! Böyle görüntülendi

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme! Her şey ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de kadın cinayeti! Ekmek bıçağını defalarca sapladı

Bir kadın cinayeti haberi daha! Ekmek bıçağını defalarca sapladı

Gaziantep'te "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor hakkında dava açıldı

"Bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor hakkında dava

MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu?

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu?

15 Temmuz gazilerinden İlker Başbuğ'a tepki

15 Temmuz gazilerinden İlker Başbuğ'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.