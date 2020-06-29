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Leblebi diyeti nedir, nasıl yapılır?

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Nohudun kavrulmasıyla elde edilen bir yemiş türü olan leblebinin sarı ve beyaz olmak üzere iki çeşidi vardır.

Leblebi diyeti nedir, nasıl yapılır?

Genellikle kavrulmuş ve tuzlanmış olarak tüketilir. Tüketimi özellikle Asya'da yaygın olan leblebinin sağlık açısından birçok faydası mevcuttur. Sadece kuru yemiş olarak tüketilmekten öte içeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde çeşitli faydalarından ve tok tutma özelliğinden de faydalanılır. Mide asidini emerek rahatlama hissi verir, doktorlar tarafından reflü problemi yaşayanlara önerilir.

1 çay bardağı leblebi yaklaşık olarak 180 kaloriye karşılık gelir. Yüksek oranda lif içermesi ve su ile tüketildiğinde mide içerisinde şişmesi sebebiyle tokluk hissi verir. Leblebi diyeti ile zayıflayanlar uzun süre tok tutan ve kalorisi düşük bir besin olan leblebiyi tüketmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sayede diyet sonrasında da ara öğünlerde leblebi tüketerek formlarını korurlar. Bunlara göre birçok faydalı özelliği bulunması ve kolay temin edilebilmesi sebebiyle leblebi yiyerek zayıflama fikri birçok kişiye cazip gelmektedir.

Leblebi Diyeti Nasıl Yapılır?

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3 günde 4 kilo verdiren leblebi diyeti, şok diyetler kategorisinde yer alır. Bu diyet programı 3 gün boyunca ara vermeden uygulanabilir. Tekdüze beslenmeye dayalı bir program olmasından ötürü muhakkak 3 günün sonunda diyet sonlandırılmalı, 4. gün diyete devam edilmemelidir. Fakat diyeti sonlandırmak leblebi tüketimine tamamıyla son vermek anlamına gelmez. Leblebi su ile birlikte tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verirken, lifli yapısı sayesinde de sindirimi düzenler. Bu nedenle diyet programının sona ermesinin ardından da ara öğünlerde, gece gelen açlık krizlerinde atıştırmalık olarak leblebi tüketilebilir.

Yiyebilecekleriniz

Leblebi, yağsız yoğurt, yağsız peynir, salatalık, domates, semiz otu ve maydanoz gibi yeşillikler, tuz, baharatlar tüketilebilir. İçecek olarak ise şekersiz bitki çayları, limonlu ılık su, yağsız yoğurttan yapılmış ayran tüketilmesinde sakınca yoktur.

Yememeniz gerekenler

Diyet süresince şekerli herhangi bir meyve veya besin, herhangi bir pişmiş gıda, ekmek, patates, kırmızı veya beyaz et, balık ve deniz ürünleri, makarna ve pilav gibi her çeşit karbonhidrat kaynağı, kuru veya yaş bakliyat yemekleri, diyet bile olsa asitli içecekler ve alkol tüketilmez.

Leblebi Diyetinin Faydaları

  • Leblebi diyeti ile kilo verirken aynı zamanda vücuda magnezyum, fosfat, manganez, çinko gibi mineraller dahil edilir.
  • Bu diyet programı sayesinde hızlı bir şekilde kilo verilir, açlık hissinden dolayı kriz ve ataklar geçirilmez.
  • Leblebi diyeti ile kilo verirken kaslardan kilo kaybı yaşanmaz. Bunun sebebi ise leblebinin yüksek oranda kalsiyum minerali içermesidir.
  • Leblebi vücut direncini artırarak enerjik hissetmeye yardımcı olan bir besin kaynağıdır. Bu sebeple leblebi tüketilmesiyle birlikte güçlenen bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı daha korur bir hal alır.
  • Leblebinin yüksek oranda lif içermesi sebebiyle diyet süresince kabızlık gibi sindirim problemleriyle karşılaşılmaz.
  • Leblebi böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur. Ayrıca diyet süresince olabildiğince fazla su tüketilmesi gerektiğinden, leblebi diyeti uygulanışı ve içeriği itibarıyla üriner sistem için faydalı bir diyet programıdır.
  • Leblebi diyeti ile vücuttaki toksinlerden kurtulunur, vücudun susuz kalması engellenir. Asitli içecek ve alkolden uzak durmaya yönlendiren diyet programı ile vücudun toksin maddelerden arınması hedeflenir.
  • Leblebi kan basıncını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyet programı boyunca aşırı derecede açlık hissi gibi sorunlar yaşanmaz.
  • Leblebinin enerji verici özelliği sayesinde günlük rutin faaliyetler gerçekleştirilirken zorlanma yaşanmaz, hatta spor yaparak ekstra kalori verilebilir.
  • Leblebinin sinir sisteminin üzerinde olumlu etkileri vardır. Bunun nedeni ise kan basıncını kontrol altına almasıdır. Ruhsal değişimler yaşamadan kilo vermek ve ruhen zinde olmak leblebi diyeti ile mümkündür.
  • Leblebi, DNA sentezinde ve onarımında rol oynayan folat enzimini içerir. Bu sayede kilo verilirken aynı zamanda vücut hücreleri de yenilenir. ,
  • Leblebi, kolesterolün dengelenmesine yardımcı olan bir besindir.
  • Amino asitler, triptofan ve serotonin açısından zengin olan leblebi, uyku problemi ile mücadele eden kişiler için faydalıdır. Akşam yatmadan önce bir miktar leblebi tüketilmesi sağlıklı bir uyku çekmeye yardımcı olur. Böylece leblebi diyeti yapan kişiler gece geç saatlerde açlık nedeni ile uykusuz kalmazlar.

Leblebi Diyetinin Zararları

  • Leblebi diyeti 3 günden daha uzun bir süre uygulanmamalıdır. Uzun bir süre boyunca kısıtlı çeşitle beslenmek insan vücuduna zarar verir.
  • Diyet programının ismi leblebi diyeti olsa da elbette leblebi tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Leblebinin aşırı tüketilmesi şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi problemleri ortaya çıkarabilir.
  • Leblebi içeriğinde bol miktarda lif bulundurması sebebiyle bağırsaklarda şişkinliğe yol açabilir. Tabii leblebinin etkileri de kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.
  • Leblebi diyeti süresince su tüketimi hayati öneme sahiptir. Leblebi diyeti uygularken minimum seviyede su tüketmek kabızlık, açlık ve halsizlik gibi problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar.
  • Tekdüze beslenmekten ötürü oluşan ruhsal değişimler sebebi ile leblebi diyeti uygulayan kişilerin 3 günlük süre içerisinde sinirleri yıpranabilir ve ani ruhsal değişimler görülebilir.

Örnek Leblebi Diyeti Listesi

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Malzemeler

  • Tuzsuz leblebi
  • Limonlu su
  • Şekersiz bitki çayları

Uygulanışı

Günün 3 öğününde, 1 çay bardağı tuzsuz leblebi tüketin. Belirtilen miktarı artırmak yerine, miktarı bölerek sık tüketim yapabilirsiniz. Her besini olduğu gibi leblebiyi de aşırı tüketmemek gerekir. Leblebiye takviye olarak 5 adet limonu 2,5 litre suya sıkın ve bu limonlu suyu gün içerisinde tüketin. Özellikle güne başlarken ılık suya sıkılan limon sayesinde, metabolizmanız hızlanacak ve sindirim sisteminiz düzene girecektir. Gelen açlık hissi ile artan leblebi yeme hissini bol miktarda su veya şekersiz bitki çayları içerek bastırmanız tavsiye edilir. 3 gün boyunca ara vermeden, katı şekilde diyet listesine uyun. Önemli olan konu ise, diyetin kesinlikle 3. günün sonunda bitirilmesi gerektiğidir. Şok diyetler vücut dengesine hızlı ve çarpıcı şekilde etki eden diyetlerdir. Hızlı kilo vermek bir yere kadar bünye için faydalıdır fakat gereken limit aşıldığı takdirde diyete devam etmenin sonucu hayati tehlikelerin ortaya çıkması için gerekli olan zemini hazırlayacaktır. Leblebi diyeti ile verilen kilonun korunması ve dengeli beslenmenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi kilo vermek ve sağlıklı kalmanın anahtarıdır.

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