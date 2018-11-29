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Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

Lefkoşa'nın tanınmış güzellik uzmanlarından Gülden Özyazgan, eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü. Özyazgan başından geçenleri sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

Lefkoşa'da güzellik uzmanı Özyazgan eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca dövüldü

Hastanede tedavi gören oğlunu maddi sıkıntılar nedeniyle kendi çalıştığı hastaneye sevk eden güzellik uzmanı Gülden Özyazgan önceki gün hayatının şokunu yaşadı. Özyazgan’ın iddiasına göre oğlunu arayıp sormayan eski eşi hastane odasını bastı.

Kıbrıs Manşet'ten Armağan Dinletener'in haberine göre kendisini odadan çıkarmaya çalışan eski eşine direnen Özyazgan, çocuğunun gözleri önünde, defalarca tokatlandı. Kendisini savunmak için eski eşini boynundan tutup ittiğini ifade eden Özyazgan, şiddete maruz kalması bir yana bu kez de suçlu durumuna düştü. Boynunda çizilen eski eş karakola giderek Özyazgan’dan şikayetçi oldu.

“Ayrıldığımızdan beri her türlü şiddetine maruz kaldı. Artık susmayacağım. Ben de hakkımı arayacağım” diyen Gülden Özyazgan, Sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

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Lefkoşa Kıbrıs gülden özyazgan şiddet dayak

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