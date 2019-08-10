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Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2019 19:31 | Son Güncelleme

Çin'de etkili olan Lekima Tayfunu'nda 22 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Cıciang'a bağlı aralarında Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi 6 kentin yanı sıra Şanghay'ı ciddi şekilde vuran ve bu yıl meydana gelen 9'uncu tayfunu olan Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu.

Tayfunla birlikte gelen sağanak ise Cıciang eyaletinin Vınling kentine bağlı Yongcia ilçesinde heyelana neden oldu. Heyelan bir nehrin akışını engelledi ve nehir yatağından taşan sular nedeniyle 120 kişi bölgede mahsur kaldı.

Ayrıca, eyaletin Ningbo kentinde ise sele neden olan sağanak 600 kişinin mahsur kalmasına sebep oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şanghay kenti ve Cıciang eyaletinde 4 milyon 170 bin kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 1 milyon 10 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Lekima Tayfunu 200 evin yıkılmasına neden olurken, 3 bin 200 konuta da zarar verdi.

Cıciang'ın yanı sıra Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şanghay kentinde bugün ve yarın da yağışlara sebep olması bekleniyor.

YÜZLERCE UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Tayfun nedeniyle bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, Cıciang ve Şanghay'da 3 bin 23 uçak seferi de iptal edildi.

Cıciang'da ayrıca 1257 tren seferi de geçici olarak durduruldu.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde binden fazla kurtarma ekibi, 150 itfaiye ve 100 botla kurtarma çalışması yürütülüyor.

Lekima Tayfunu'nun, ülkenin kuzey ve batı yönlerinden iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, dün tayfun nedeniyle kırmızı alarm verildiğini duyurmuştu. (AA)

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çin Lekima Tayfunu tayfun

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