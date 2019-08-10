Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletini etkisi altına alan tayfun nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Cıciang'a bağlı aralarında Taicou, Vıncou ve Ningbo gibi 6 kentin yanı sıra Şanghay'ı ciddi şekilde vuran ve bu yıl meydana gelen 9'uncu tayfunu olan Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu.

Tayfunla birlikte gelen sağanak ise Cıciang eyaletinin Vınling kentine bağlı Yongcia ilçesinde heyelana neden oldu. Heyelan bir nehrin akışını engelledi ve nehir yatağından taşan sular nedeniyle 120 kişi bölgede mahsur kaldı.

Ayrıca, eyaletin Ningbo kentinde ise sele neden olan sağanak 600 kişinin mahsur kalmasına sebep oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şanghay kenti ve Cıciang eyaletinde 4 milyon 170 bin kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 1 milyon 10 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Lekima Tayfunu 200 evin yıkılmasına neden olurken, 3 bin 200 konuta da zarar verdi.

Cıciang'ın yanı sıra Anhui, Fucien, Ciangsu eyaletleri ve Şanghay kentinde bugün ve yarın da yağışlara sebep olması bekleniyor.