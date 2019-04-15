Lenf drenaj egzersizleriyle diyet yapmadan kilo vermenin yolları

Vücudunuz boyunca kollarınızla dik durun. Ayaklarınız birbirine paralel olmalıdır. Görseldeki gibi topuzunuza basıp ayak ucunuzu, ayak ucunuza basıp topuzunuzu kaldırın. 20 kez tekrarlayın.

Sırt üstü bir yüzeye uzanın. Kollarınızı çapraz yapın sol elin parmaklarını sağ klavikulaya (köprücük kemiği), sağ elin parmaklarını sol klavikulaya yerleştirin. Bu alana parmaklarınızla baskı uygulamak için dirseklerinizi kaldırın ve indirin. Başlangıç pozisyonundayken nefes alın ve bastırmaya başladığınızda nefes verin. 15-20 kez tekrarlayın.

Ancak hamileler, kanserden muzdarip olanlar, vücutta iltihabı olanlar ve bacaklarında kan pıhtısı olanlar bu egzersizlerden kaçınmalıdır.

Lenf dolaşımını iyileştirmek, kilo vermek ve daha iyi hissetmek için şu basit kurallara uyun: daha aktif olun, su alımınızı artırın, bu basit lenfatik drenaj masajını deneyin ve bu egzersizleri yapın.

SOLAR PLEKSUS BÖLGESİ EGZERSİZİ

Solar pleksus Mide bölgesinde, göbek deliği ile göğüs kafesi arasında yer alır. Ayakta durun ve sırtınızı yaslayın. İki elin baş parmaklarını ve işaret parmaklarını bir arada tut. Nefes alın ve parmakları solar pleksus bölgesindeki kaburgalarınızın altındaki noktaya koyun. Görseldeki gibi hafif eğilip kalkın. Sırtınızı düzleştirirken nefes alın ve bastırırken nefes verin. 15-20 kez tekrarlayın.

JAPON TİTREŞİMİ

Sırt üstü düz bir yüzeye uzanın. Kollarınızı kaldırın ve bacaklarınızı hafifçe bükün. Uzuvlarınızı gevşetmeye çalışırken aynı anda onları sallayın. 1-3 dakika tekrarlayın.

KURBAĞA

Düz bir yüzeyde otururken bacaklarınızı bükün ve ayaklarınızı birbirine değdirin. Ellerinizi dizlerinize koyun orta şiddette bacaklarınızı oynatın. 30 kez tekrarlayın.

MEKİK EGEZERSİZİ

Sırt üstü düz bir yüzeye bacaklarınız düz şekilde uzanın. Bacaklarınızı bükerek, göğsünüze yaklaştırın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu alıştırmayı hızlı bir şekilde yapmanız gerekir, ancak nefesinizin sabit olması gerektiği için kendinizi rahat hissedin. 20 kez tekrarlayın.