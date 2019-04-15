KADIN

Lenf drenaj egzersizleriyle diyet yapmadan kilo vermenin yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GENEL SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kilo vermek için çok çabalıyorsunuz ancak tartınızdaki rakam değişmiyor, bununla birlikte yüz ve vücut şişkinliği, cilt ve selülit problemleri de yaşıyor musunuz? Bu semptomlar, lenfatik sistemin düzgün çalışmadığının işaretleri olabilir.

Lenf drenaj egzersizleriyle diyet yapmadan kilo vermenin yolları

Lenf dolaşımını iyileştirmek, kilo vermek ve daha iyi hissetmek için şu basit kurallara uyun: daha aktif olun, su alımınızı artırın, bu basit lenfatik drenaj masajını deneyin ve bu egzersizleri yapın.

Lenfatik drenajın avantajları:

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Suyun tutulmasını önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, sinir sistemini güçlendirir, kilo kaybı sağlar, cildin esnekliğini arttırır.

Ancak hamileler, kanserden muzdarip olanlar, vücutta iltihabı olanlar ve bacaklarında kan pıhtısı olanlar bu egzersizlerden kaçınmalıdır.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ALANI MASAJI

Sırt üstü bir yüzeye uzanın. Kollarınızı çapraz yapın sol elin parmaklarını sağ klavikulaya (köprücük kemiği), sağ elin parmaklarını sol klavikulaya yerleştirin. Bu alana parmaklarınızla baskı uygulamak için dirseklerinizi kaldırın ve indirin. Başlangıç pozisyonundayken nefes alın ve bastırmaya başladığınızda nefes verin. 15-20 kez tekrarlayın.

AYAK KALDIRIP İNDİRME

Vücudunuz boyunca kollarınızla dik durun. Ayaklarınız birbirine paralel olmalıdır. Görseldeki gibi topuzunuza basıp ayak ucunuzu, ayak ucunuza basıp topuzunuzu kaldırın. 20 kez tekrarlayın.

SOLAR PLEKSUS BÖLGESİ EGZERSİZİ

Solar pleksus Mide bölgesinde, göbek deliği ile göğüs kafesi arasında yer alır. Ayakta durun ve sırtınızı yaslayın. İki elin baş parmaklarını ve işaret parmaklarını bir arada tut. Nefes alın ve parmakları solar pleksus bölgesindeki kaburgalarınızın altındaki noktaya koyun. Görseldeki gibi hafif eğilip kalkın. Sırtınızı düzleştirirken nefes alın ve bastırırken nefes verin. 15-20 kez tekrarlayın.

JAPON TİTREŞİMİ

Sırt üstü düz bir yüzeye uzanın. Kollarınızı kaldırın ve bacaklarınızı hafifçe bükün. Uzuvlarınızı gevşetmeye çalışırken aynı anda onları sallayın. 1-3 dakika tekrarlayın.

KURBAĞA

Düz bir yüzeyde otururken bacaklarınızı bükün ve ayaklarınızı birbirine değdirin. Ellerinizi dizlerinize koyun orta şiddette bacaklarınızı oynatın. 30 kez tekrarlayın.

MEKİK EGEZERSİZİ

Sırt üstü düz bir yüzeye bacaklarınız düz şekilde uzanın. Bacaklarınızı bükerek, göğsünüze yaklaştırın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Bu alıştırmayı hızlı bir şekilde yapmanız gerekir, ancak nefesinizin sabit olması gerektiği için kendinizi rahat hissedin. 20 kez tekrarlayın.

BONUS: YÜZÜNÜZ İÇİN LENFATİK MASAJ

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Tüm bu egzersizler tüm vücudu etkiler, ancak sabahları şişkin bir yüzden kurtulmak istiyorsanız, bu yüz masajını deneyin.

  • Alnınızın ortasından şakaklara kadar parmaklarınızla cildinize hafifçe vurun. 10 kez tekrarlayın.
  • İşaret parmaklarınızı göz altı alanınızın çevresinde, burundan şakaklara doğru hareket ettirin. 10 kez tekrarlayın.
  • İşaret parmaklarınızı hafif baskı uygulayarak kaydırın üst dudağın üzerindeki noktadan kenarlara; dudakların köşelerinden kenarlara; çenenin ortasından yukarı ve yanlara doğru. Tüm hareketleri 10 kez tekrarlayın

  • Sonunda, lenf çıkışını yönlendirmek için parmaklarınızı alnın üst kısmından göğsünüze kadar tüm yüze ve boyuna doğru kaydırın.

  • Etkisini görebilmek için her gün bu seti tekrar etmeye çalışın.

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