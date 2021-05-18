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Lenovo K13 Note oldukça iddialı geliyor

18.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lenovo, akıllı telefon kategorisinde hiçbir zaman büyük bir oyuncu olmadı. Ancak şirket, Xiaomi’nin Redmi serisiyle rekabet eden bazı iyi bütçeli akıllı telefonlar satıyordu. Şimdi durum Lenovo K13 Note ile biraz değişebilir.

Lenovo K13 Note oldukça iddialı geliyor

Şu anda dünyanın en büyük PC üreticisinin kendi bünyesinde geliştirdiği tek telefon Lenovo Legion Phone Duel serisi. Şirketin diğer uygun fiyatlı telefonları ise sadece yeniden markalanmış Motorola telefonlarından oluşuyor. Yeni bir sızıntıya göre, firma yakında bu tür bir yeniden markalanmış bir cihazı daha piyasaya sürecek.

Sızıntılar yapan Sudhanshu Ambhore, yaklaşan Lenovo K13 Note hakkında bazı bilgiler verdi. Ona göre, bu telefon yeniden yapılandırılmış bir Motorola Moto G20’den başka bir şey olmayacak. 

Bu nedenle, aynı özelliklere ve tasarıma sahip olacak. Ayrıca telefonun iki renkteki (Pembe, Mavi) render görüntüleri de paylaşılmış durumda.

Lenovo K13 Note ile Moto G20 arasındaki tek fark, arka paneldeki markalama ve eski model için 128GB'lık varyantın olmaması. K13 Note, sol alt köşede dikey olarak yerleştirilmiş bir ‘Lenovo’ logosu içerecek ve arkaya monte edilmiş parmak izi sensöründe ikonik ‘Motorola Batwing’i bulunmayacak. Ek olarak, kaynak Note’un NFC’ye sahip olup olmayacağından emin değil.

LENOVO K13 PRO ÖZELLİKLERİ

Bununla birlikte, diğer özelliklerin her ikisinde de ortak olduğu söyleniyor. Bu nedenle Lenovo K13 Note, 90 Hz yenileme hızına ve damla çentiğe sahip 6.5 inç HD + (1600 x 720 piksel) LCD panel, UNISOC T700 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili depolama, 48MP (geniş) + 8MP ( ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik) dörtlü kamera kurulumu ve 13MP selfie kamerası ile birlikte gelecek gibi görünüyor.

Bu cihazın geri kalan özellikleri arasında bir MicroSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C bağlantı noktası, IP53 derecelendirmesi, özel Google Assistant tuşu, çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, ivme ölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, yakınlık sensörü, Android 11, 5.000 mAh pil ve 10W şarj var.

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Ne yazık ki, sızıntı kaynağı Lenovo K13 Note’un ne zaman ve hangi pazarlarda piyasaya sürüleceğine dair bilgiye sahip değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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