Lenovo K13 Note oldukça iddialı geliyor

Şu anda dünyanın en büyük PC üreticisinin kendi bünyesinde geliştirdiği tek telefon Lenovo Legion Phone Duel serisi. Şirketin diğer uygun fiyatlı telefonları ise sadece yeniden markalanmış Motorola telefonlarından oluşuyor. Yeni bir sızıntıya göre, firma yakında bu tür bir yeniden markalanmış bir cihazı daha piyasaya sürecek.

Sızıntılar yapan Sudhanshu Ambhore, yaklaşan Lenovo K13 Note hakkında bazı bilgiler verdi. Ona göre, bu telefon yeniden yapılandırılmış bir Motorola Moto G20’den başka bir şey olmayacak.

Bu nedenle, aynı özelliklere ve tasarıma sahip olacak. Ayrıca telefonun iki renkteki (Pembe, Mavi) render görüntüleri de paylaşılmış durumda.

Lenovo K13 Note ile Moto G20 arasındaki tek fark, arka paneldeki markalama ve eski model için 128GB'lık varyantın olmaması. K13 Note, sol alt köşede dikey olarak yerleştirilmiş bir ‘Lenovo’ logosu içerecek ve arkaya monte edilmiş parmak izi sensöründe ikonik ‘Motorola Batwing’i bulunmayacak. Ek olarak, kaynak Note’un NFC’ye sahip olup olmayacağından emin değil.