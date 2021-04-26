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Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 tanıtıldı

26.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji devi Lenovo, dün kendi ülkesindeki YOGA x Xiaoxin bahar ürün lansman etkinliğinde bazı ürünlerini tanıttı. Bunların çoğu bilgisayardı ancak firma ayrıca Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 ve Lenovo Xiaoxin Metal Mouse Pad gibi bazı aksesuarları da tanıttı.

Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7 tanıtıldı

Lenovo Xiaoxin Smart Keyboard R7, Luckey tarafından üretilen klavye aksesuarları serisindeki yeni bir model. Ancak bu özel varyant yalnızca aynı etkinlikte duyurulan Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 ile uyumlu.

Diğer Xiaoxin dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olan R6, R5, R4 Plus, R4, R2 ve R1 gibi başka modeller de var. Her neyse, R7 49 Yuan olarak fiyatlandırıldı ve ön sipariş için hazır.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

İşlevsellikten bahsedersek, bu klavye, dizüstü bilgisayarın izleme paneline yerleştirilmesi gereken şeffaf bir film diyebiliriz. Bir sayısal tuş takımı görevi görüyor ve ayrıca birden çok hareketi destekliyor. Kullanıcılar ayrıca bunu kullanarak hızlı bir internet araması da yapabiliyorlar.

Lenovo Xiaoxin Metal mouse pad de Çin’de 49 Yuan'dan fiyatlandırılıyor. Ürün, ülkede ön siparişe açık durumda.

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Bu mouse pad, tek parça alüminyum alaşımdan yapılması ile göze çarpıyor ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Ayrıca, kavrama sağlamak için alt kısımda silika jel bordür var.

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Son olarak, Lenovo Xiaoxin Metal fare altlığı 240 x 180 x 3.2 mm boyutlarında, 280 g ağırlığında ve iki renkte (Uzay Grisi, Haoyue Gümüş) geliyor.

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