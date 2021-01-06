Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İkinci el eşya alışverişi dendiğinde ilk akla gelen uygulamalardan biri olan Letgo, az kullanılan eşyaları çok uygun fiyata bulabilmenize yardımcı oluyor. Bu yazımızda Letgo hesap silme, yani Letgo hesap kapatma işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Yazımızı okuduktan sonra "Letgo hesap nasıl silinir?" sorusunun yanıtını bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Letgo hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler...
Letgo hesabınızı silmeden önce satmakta olduğunuz bir ürünün olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Hesabınız kapatıldığında kullanıcılar artık ürünlerinizi göremezler. Bu durumda satış yapamazsınız. Ayrıca hesabınıza bağlı e-mail adresinizi ve hesap bilgilerinizi bir yere kaydedebilirsiniz. Böylece lazım olacağı bir durumda işinize yarayabilir.
Letgo, yakın çevrede alışveriş yapmayı sağlayan bir uygulamadır. Türkiye'de 2016'da faaliyete başladı. İkinci el eşyaların uygun fiyata alınıp satılmasını sağlayarak kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Ülkemizde binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Fakat bazı kullanıcılar Letgo'yu silmek istiyorlar.
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Letgo hesap silme Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlarda yapılabilir. Letgo hesap silme işlemini telefon üzerinden yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
İlk olarak Letgo uygulamasına girin. Sol üst bölümde bulunan profilinize tıklayın.
Profilinize tıkladıktan sonra, karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında "Ayarlar" bölümüne tıklayın.
Ayarlara tıkladıktan sonra, önünüze çıkan ekrandan en altta bulunan "Yardım" bölümüne tıklayın.
Yardım seçeneğine tıkladıktan sonra, ekranın en altında bulunan "Teknik destek & Hata raporu" bölümüne tıklayın.
Teknik destek & Hata raporu bölümüne tıkladıktan sonra, karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacak. Kırmızı ok işareti ile gösterilen bölüme giriş yapın.
Karşınıza çıkan seçeneklerden "Hesabımla ilgili bir sorunum var" seçeneğine tıklayın.
Hesabımla ilgili bir sorunum var seçeneğine tıkladıktan sonra, yeni bir seçenek kutusu çıkıyor. Bu kısma giriş yapın.
Seçeneklerden "Hesabımı silmek istiyorum" seçeneğine tıklayın.
Açıklama bölümüne hesabınızı neden sildiğinizi veya kapatmak istediğinizi yazıp "Gönder" seçeneğine tıklayın.
Letgo hesap silme işlemini bilgisayar üzerinden yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:
info@letgo hesap silme için kullanmanız gereken bir iletişim adresi değildir. Bunun yerine yukarıda paylaştığımız bağlantı, işleminize başlamak için sizi Letgo'nun sitesine yönlendirecek. Siteye girdiğinizde hesabınıza giriş yapın. Sağ üst kısımdan profilinize tıklayın.
Sağ tarafta açılan seçeneklerden "Letgo hakkında" yazısına tıklayın.
Karşınıza çıkan pencereden "Yardım" seçeneğine tıklayın.
Önünüze çıkan sayfayı en aşağıya kaydırıp, "Teknik destek & Hata raporu" yazısına tıklayın.
Önünüze kayıtlı e-mailinizin olduğu bir sayfa çıkacak. Oradan kırmızı ok işareti ile gösterilen yere tıklayın.
Açılan seçeneklerden "Hesabımla ilgili sorunum var" seçeneğine tıklayın.
Altta bir kutucuk daha çıkacak. Bu kutucuğa tıklayın.
Kutucuktaki seçeneklerden "Hesabımı silmek istiyorum" seçeneğine tıklayın.
Açıklama kısmına hesabınızı neden silmek istediğinizi yazıp, "Gönder" butonuna tıklayın. Sonra Letgo uygulamasına kayıtlı e-mailinize Letgo tarafından bir mesaj gelecek. Bu mesajı "Profilimi kalıcı olarak siler misiniz?" şeklinde yanıtladığınız takdirde hesabınız silinecektir. Bilgisayardan uygulamayı kaldırma işlemi bu kadardı.
Letgo'dan hesap silme işlemini gerçekleştirdiğinizde bir daha o hesaba ulaşamazsınız. Sattığınız ürünler, mesajlar gibi size ait her şey silinir. Letgo'ya yeniden girmek ve ürün alıp satmak için, yeni bir hesap açmanız gerekir. Bu yüzden hesabınızı kapatmadan önce tekliflerinizi ve ürünlerinizi kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
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