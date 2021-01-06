Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İkinci el eşya alışverişi dendiğinde ilk akla gelen uygulamalardan biri olan Letgo, az kullanılan eşyaları çok uygun fiyata bulabilmenize yardımcı oluyor. Bu yazımızda Letgo hesap silme, yani Letgo hesap kapatma işleminin nasıl yapıldığını detaylarıyla araştırıp sizler için bir araya getirdik. Yazımızı okuduktan sonra "Letgo hesap nasıl silinir?" sorusunun yanıtını bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Letgo hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler...

Letgo Hesabınızı Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Letgo hesabınızı silmeden önce satmakta olduğunuz bir ürünün olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Hesabınız kapatıldığında kullanıcılar artık ürünlerinizi göremezler. Bu durumda satış yapamazsınız. Ayrıca hesabınıza bağlı e-mail adresinizi ve hesap bilgilerinizi bir yere kaydedebilirsiniz. Böylece lazım olacağı bir durumda işinize yarayabilir.

Letgo Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Letgo Hesap Silme 2020

Letgo, yakın çevrede alışveriş yapmayı sağlayan bir uygulamadır. Türkiye'de 2016'da faaliyete başladı. İkinci el eşyaların uygun fiyata alınıp satılmasını sağlayarak kullanıcıları oldukça memnun ediyor. Ülkemizde binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Fakat bazı kullanıcılar Letgo'yu silmek istiyorlar.