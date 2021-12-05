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Leyla ile Mecnun dizisinin ‘Hırsız Yavuz’u gerçek oldu

05.12.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda iki şüpheli, girdikleri evden televizyon çaldı. Kaçarken kameraya yakalanan hırsızların hali Leyla ile Mecnun'daki 'Hırsız Yavuz'u hatırlattı. Yakayı ele veren şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 27 Kasım Cumartesi günü 17.30 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli daha önceden belirledikleri bir eve girmek için sokağa geldi. Şüphelilerden biri eve girerken, diğer şüpheli sokakta gözcülük yaptı. Eve giren şüpheli, bir süre sonra kucağında televizyonla binadan dışarı çıktı.

KUCAĞINDA TELEVİZYONLA YÜRÜYOR

Kucağında televizyonla sokakta hızlıca yürürken güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, Leyla ile Mecnun dizisindeki ‘Hırsız Yavuz’u anımsattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİP YAKALANDILAR

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine de başvurdu. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A. ve C.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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