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  4. Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı Burak Dakak 'silsene' dedi! İşte silinen o poz

Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı Burak Dakak 'silsene' dedi! İşte silinen o poz

17.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönem final yapan "Güzel Günler" dizisindeki arkadaşlıklara aşka dönüşen oyuncu çift Leyla Tanlar ile Burak Dakak gözde çiftlerden olma yolunda. Güzel oyuncu son olarak verdiği pozu sevgilisi silmesini isteyince hemen paylaşımı kaldırdı.

"Güzel Günler" dizisiyle tanınan Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın birliktelikleri tam gaz devam ediyor. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çiftten Tanlar son olarak bikinili bir karesinin Instagram hesabından paylaştı.

Sevgilisi Burak Dakak ise kıskanınca paylaşıma sessiz kalamadı. Leyla Tanlar'ın paylaşımına sevgilisi Burak Dakak "Çok güzelsin aşkım. Silsene" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyayı sallayan bu yorumdan sonra güzel oyuncu da hemen pozunu sildi.

Fotoğraf kısa sürede bu paylaşımdan sonra dolaşıma girdi ve pek çok yorum aldı. Fotoğraftan çok konuşulan yoruma hem destek hem de eleştiriler de oldu.

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