Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı Burak Dakak 'silsene' dedi! İşte silinen o poz

"Güzel Günler" dizisiyle tanınan Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın birliktelikleri tam gaz devam ediyor. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çiftten Tanlar son olarak bikinili bir karesinin Instagram hesabından paylaştı.

Sevgilisi Burak Dakak ise kıskanınca paylaşıma sessiz kalamadı. Leyla Tanlar'ın paylaşımına sevgilisi Burak Dakak "Çok güzelsin aşkım. Silsene" notunu düştü.

Sosyal medyayı sallayan bu yorumdan sonra güzel oyuncu da hemen pozunu sildi.

Fotoğraf kısa sürede bu paylaşımdan sonra dolaşıma girdi ve pek çok yorum aldı. Fotoğraftan çok konuşulan yoruma hem destek hem de eleştiriler de oldu.



