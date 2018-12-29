LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

Hatırlanacağı üzere Samsung, 2015’ten bu yana üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelini kısa süre önce su yüzüne çıkarmıştı. Güney Koreli şirket, geliştirici konferansı sırasında kısa süreliğine de olsa katlanabilir ekranlı modelini göstermişti.

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefon modelinin ortaya çıkmasından sonra gözler diğer üreticilere çevrildi. Malum, Samsung haricinde LG ve Huawei gibi isimlerin de bu konuda önemli çalışmaları olduğu bilinen bir gerçek.

Peki hemen hemen her konuda Samsung ile rekabet halinde olan LG’nin katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapora göre, LG katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli konusunda aceleci davranmak istemiyor. Mevcut teknolojinin hayli maliyetli olması, Güney Koreli şirketin hevesini kaçırmış durumda. Normal şartlarda LG katlanabilir ekranlı modelini bir kaç aya da satışa sunabilir. Fakat fiyat skalasının hayli yüksek olması, satış rakamlarını olumsuz yönde etkileyecektir.