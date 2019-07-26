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LGS 1. nakil haftası ne zaman başlayacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile boş kontenjanlar da belli oldu ve ilk nakil haftasında öğrenciler boş kontenjanlara nakil olmak için başvuru yapmayı bekliyorlar. Peki 1. nakil başvuru haftasının ilk günü ne zaman? Nakil başvuruları ne zaman başlayacak ve ilk nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?

LGS 1. nakil haftası ne zaman başlayacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil haftasının başlamasına kısa bir süre kaldı. Kayıt hakkı kazanıklarıokulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvuru işlemlerine başlamak için bekleyiştiler. Peki e-okul üzerinden yapılacak olan nakil başvurularının alınmasına ne zaman başlanacak. İşte 1. nakil başvuru süreci ve nakil sonuçları ile ilgili detaylar

1. NAKİL BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK ve BİTECEK?

MEB’in nakil süreci ile ilgili yayımladığı takvime göre Yerleştirmeye Esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin nakil başvurularını MEB’e 2 Ağustos günü 23.59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Gene MEB’in Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda verilen bilgilere göre 1. nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Aynı gün yeni boş kontenjanlar da yayımlanacak ve 2. nakil başvuru dönemi başlayacak. İşte MEB’in nakil dönemi takcimi:

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

TERCİH EKRANINDA RENKLERİN ANLAMI

Yeşil Renk: Kayıt alanındaki okullları gösterir.

Mavi Renk: Komşu kayıt alanındaki okulları gösteririr.

Kırmızı Renk: Önceki kategorilerde olmayan diğer okulları gösterir.

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nakil başvurusu LGS meb

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