LGS 1. nakil haftası ne zaman başlayacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil haftasının başlamasına kısa bir süre kaldı. Kayıt hakkı kazanıklarıokulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvuru işlemlerine başlamak için bekleyiştiler. Peki e-okul üzerinden yapılacak olan nakil başvurularının alınmasına ne zaman başlanacak. İşte 1. nakil başvuru süreci ve nakil sonuçları ile ilgili detaylar

1. NAKİL BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK ve BİTECEK?

MEB’in nakil süreci ile ilgili yayımladığı takvime göre Yerleştirmeye Esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin nakil başvurularını MEB’e 2 Ağustos günü 23.59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Gene MEB’in Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda verilen bilgilere göre 1. nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Aynı gün yeni boş kontenjanlar da yayımlanacak ve 2. nakil başvuru dönemi başlayacak. İşte MEB’in nakil dönemi takcimi:

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması