LGS 1. nakil haftası ne zaman başlayacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil haftasının başlamasına kısa bir süre kaldı. Kayıt hakkı kazanıklarıokulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvuru işlemlerine başlamak için bekleyiştiler. Peki e-okul üzerinden yapılacak olan nakil başvurularının alınmasına ne zaman başlanacak. İşte 1. nakil başvuru süreci ve nakil sonuçları ile ilgili detaylar
MEB’in nakil süreci ile ilgili yayımladığı takvime göre Yerleştirmeye Esas 1. nakil sonuçları 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin nakil başvurularını MEB’e 2 Ağustos günü 23.59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir.
Gene MEB’in Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda verilen bilgilere göre 1. nakil sonuçları 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Aynı gün yeni boş kontenjanlar da yayımlanacak ve 2. nakil başvuru dönemi başlayacak. İşte MEB’in nakil dönemi takcimi:
29 Temmuz - 02 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
05 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
05-08 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
10 Ağustos 2019: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
19-23 Ağustos 2019: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-29 Ağustos 2019: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
06 Eylül 2019: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2019 2019-2020: Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
TERCİH EKRANINDA RENKLERİN ANLAMI
Yeşil Renk: Kayıt alanındaki okullları gösterir.
Mavi Renk: Komşu kayıt alanındaki okulları gösteririr.
Kırmızı Renk: Önceki kategorilerde olmayan diğer okulları gösterir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum