LGS birincisi Burak:

Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan yaparak adını birinciliğe yazdıran Burak Pala, "Bu hazırlık aşamasında telefonumu ses geçirmez bir kutuya koyuyordum. Diğer arkadaşlarımın böyle bir imkanı yoksa telefonlarını başka odalara koysunlar. Bilgisayar falan ne varsa kapatsınlar ve öyle çalışsınlar" dedi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Burak Pala, 1 Haziran’da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Başarılı öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tertip ettiği törende altınla ödüllendirilirken, sınava girecek arkadaşlarına da altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

"Sadece derse odaklansınlar"

Derse olan konsantrasyonun önemine dikkat çeken Pala, "Okul kurslarımız ve derslerime düzenli çalışmak çok önemliydi. Ayrıca her gün ana derslerimden denemeler çözüyordum. Bu hazırlık aşamasında telefonumu ses geçirmez bir kutuya koyuyordum. Diğer arkadaşlarımın böyle bir imkanı yoksa telefonlarını başka odalara koysunlar. Bilgisayar falan ne varsa kapatsınlar ve öyle çalışsınlar. Yarım saat de olsa, bir saat de olsa sadece derse odaklansınlar. Ders çalıştıktan sonra dilediklerini yapabilirler fakat o süre içerisinde derse odaklanmalılar" ifadelerini kullandı.