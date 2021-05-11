'LGS ertelenir mi? LGS ne zaman yapılır?' sorularına Selçuk'tan açıklama

Şu an için LGS’nin ertelenmediğini vurgulayan Bakan Selçuk, okullarda gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kaydederek, bazı öğrencilerin sınavların ertelenmesinden yana olduğunu bazılarının ise sınavların zamanında yapılmasını istediğini söyledi. Selçuk, LGS sınavı için bir ertelemenin söz konusu olmadığını vurgulayarak, belirlenen tarihte yapılacağını kaydetti…
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber ekranlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine dek sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
‘’LGS ertelendi mi?’’ sorusunu yanıtlayan Bakan Selçuk, öğrencilerin yarısına yakınının sınavların zamanında yapılmasını istediğini söyleyerek, bir kısmının ise sınavların ertelenmesinden yana olduğunu aktardı. Şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar verilmediğini kaydeden Bakan Selçuk, sınavların belirlenen tarihlerde yapılacağını bildirdi.
Yani 2021 Lise Giriş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021'de yapılacak.
Sınavda 45 dakika bir ara olacağını ve o ara için de gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Bakan Selçuk, çocukların dışarı çıkması, içeri girmesi durumunda maske ihtiyacı doğabileceğini aktardı. Gözetmenlerin cerrahi eldiven giymek zorunda olduğunu belirten Bakan Selçuk, soru kitapçıklarının öğrencilere verilmeyeceğini bildirdi.
Karmaşa istemediğini belirten Bakan Selçuk, geçen sene 3 bin 870 okulda sınav yapıldığını anımsatarak, bu sene 18 bin okula çıkardıklarını ve yaklaşık 5 kat artış olacağını açıkladı.
Öğrencilerin sınav başladığında maskeyi çıkarabileceği bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, şunları söyledi;
"Biz kontenjanı bu sene yüzde 50 oranında artırdık. Normal şartlarda arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu."
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