'LGS ertelenir mi? LGS ne zaman yapılır?' sorularına Selçuk'tan açıklama

Şu an için LGS’nin ertelenmediğini vurgulayan Bakan Selçuk, okullarda gerekli tüm tedbirlerin alınacağını kaydederek, bazı öğrencilerin sınavların ertelenmesinden yana olduğunu bazılarının ise sınavların zamanında yapılmasını istediğini söyledi. Selçuk, LGS sınavı için bir ertelemenin söz konusu olmadığını vurgulayarak, belirlenen tarihte yapılacağını kaydetti…

LGS ERTELENDİ Mİ?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber ekranlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine dek sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘’LGS ertelendi mi?’’ sorusunu yanıtlayan Bakan Selçuk, öğrencilerin yarısına yakınının sınavların zamanında yapılmasını istediğini söyleyerek, bir kısmının ise sınavların ertelenmesinden yana olduğunu aktardı. Şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar verilmediğini kaydeden Bakan Selçuk, sınavların belirlenen tarihlerde yapılacağını bildirdi.

Yani 2021 Lise Giriş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021'de yapılacak.