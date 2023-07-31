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LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS nakil 2. tercih sonuçları sorgulama

31.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS nakil sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyordu. LGS 2. tercih sonuçları 31 Temmuz Pazartesi itibari ile gündem oldu. Haziran ayında düzenlenen ve ilk yerleştirmede istediği sonucu alamayan adaylar heyecanla süreci takip ediyorlardı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı.

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS nakil 2. tercih sonuçları sorgulama

LGS nakil tercih sonuçları için nefesler tutulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen LGS'ye giren adaylar heyecanla tercih aşamalarını gerçekleştiriyorlar. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 24 - 28 Temmuz 2023 tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar bugün açıklandı.

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 24 - 28 Temmuz 2023 tarihleri aralığında alındı. LGS nakil sonuçları www.meb.gov.tr adresinden duyuruldu.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

lgs-başvuru

LGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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