LGS puan hesaplaması nasıl yapılır? 2021 LGS doğru ve yanlış sorularına göre puan hesaplaması!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu yıl 6 Haziran Pazar günü tarihinde gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen LGS'ye yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılım sağladı. Sınav stresini üzerinden atan öğrenciler tarafından en çok merak edilen ise LGS puan hesaplaması nasıl yapılacağı oldu. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır. İşte merak edilen ayrıntılar...

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bugün Lise eğitimi alabilmek için sınava giren adaylar tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında LGS puan hesaplama nasıl yapılır sorusu yer aldı.

Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanı, aşağıdaki adımlara göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

*Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.