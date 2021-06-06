LGS puan hesaplaması nasıl yapılır? 2021 LGS doğru ve yanlış sorularına göre puan hesaplaması!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bu yıl 6 Haziran Pazar günü tarihinde gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen LGS'ye yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılım sağladı. Sınav stresini üzerinden atan öğrenciler tarafından en çok merak edilen ise LGS puan hesaplaması nasıl yapılacağı oldu. Peki LGS puanı nasıl hesaplanır. İşte merak edilen ayrıntılar...
Bugün Lise eğitimi alabilmek için sınava giren adaylar tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında LGS puan hesaplama nasıl yapılır sorusu yer aldı.
Matematik, Türkçe ve fen bilimlerinde her bir soru 4'er puan olarak hesaplanırken, inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil sorularının her birinin puanı 1 puan olarak hesaplanacak. 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.
Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanı, aşağıdaki adımlara göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
*Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
*Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
*Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
*Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
*Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
*Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
*Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Bu adımlar doğrultusunda hesaplanan toplam ağırlıklı atandart puan, taban puan 100 olarak belirlenirken ve en büyüğü yani tavan puanı 500 olan bir puan dağılımına çevirilecektir.
Bugün gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları genellikle ayın son günlerinde açıklanıyor. Henüz net bir tarih verilmese de Haziran ayının sonunda açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adayları tercih süreci bekliyor olacak.
2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.
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