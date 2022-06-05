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LGS saat kaçta? 2022 LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

05.06.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönem boyunca LGS'de iyi bir performans sergilemek için çalışan adaylar için büyük gün geldi çattı. Çok sayıda öğrenci 5 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek ve soruları doğru yanıtlamak için ter dökecek. Sınava sayılı saatler kala LGS'nin saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki LGS saat kaçta? LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte detaylar...

LGS saat kaçta? 2022 LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Eğitim hayatı için en önemli sınavlardan biri olan LGS 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci son kontrollerinin ardından sınavın saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Sınav, yurt genelinde gerçekleştirilecek. Peki LGS saat kaçta? LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS sınavının birinci oturumu 5 Haziran 2022 Pazar günü 09.30'da başlayacak.

LGS saat kaçta? 2022 LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

İkinci oturumun ise 11.30'da başlayacağı açıklandı.

LGS saat kaçta? 2022 LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Adaylar LGS'ye, eğitim aldıkları okullarda girecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

LGS saat kaçta? 2022 LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Sınav sonuçlarına ilişkin öğrencilerin evine posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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