LGS saat kaçta? 2022 LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Eğitim hayatı için en önemli sınavlardan biri olan LGS 5 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci son kontrollerinin ardından sınavın saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Sınav, yurt genelinde gerçekleştirilecek. Peki LGS saat kaçta? LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

LGS sınavının birinci oturumu 5 Haziran 2022 Pazar günü 09.30'da başlayacak.

İkinci oturumun ise 11.30'da başlayacağı açıklandı.

Adaylar LGS'ye, eğitim aldıkları okullarda girecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

Sınav sonuçlarına ilişkin öğrencilerin evine posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.



