LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel okullar da ücret tarifelerini açıkladı

Ortaokul öğrencileri liseye geçiş sınavı olan LGS'ye girmişlerdi ve geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklandı. Ebeveynler belirledikleri kriterler doğrultusunda çocuklarını özel okula göndermek için yöneldiklerinde fiyatların 4 katını çıktığını fark etti.

2024 yılının Temmuz ayı itibariyle özel okulların ücret tarifeleri taban olarak 300 bin tl olarak belirlenirken, tavan fiyat 800 -900 bin civarında seyrediyor. Bu fiyatlara servis ücretleri, yemek ve kitap ücretleri de eklenince özel okul ücretleri neredeyse 1 milyon lirayı buluyor.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ UÇTU, VATANDAŞLAR ÇOK PAHALI DİYE İSYAN ETTİ

En önemli giderler haline gelen eğitim masraflarında özel okullar cep yakar hale geldi. Devlet okulu yerine özel okullara gitmek isteyen çocuklar ciddi masraflarla karşı karşıya kalıyor. Kimi özel okulların taban fiyatı 300 bin TL'den başlarken, İstanbul'da bazı Amerikan ve Fransız okullarının hazırlık sınıfı, ücretlerini 900 bin TL'nin üzerine açıkladı.

Kimi vatandaşlar, çocukları özel okulda okumayı 'lüks, çok pahalı olarak' söylerken, kimileri ise eğitimin her şey olduğunu belirterek, devlet okullarında doğru bir sistemle eğitimin yeniden yapılandırabileceğini dile getirdi.





