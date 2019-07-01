LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Merkezi sınavı 1 Haziran'da gerçekleştirilen ve sonuçları 24 Haziran'da açıklanan LGS’de tercih başvurusu aşamasına gelindi. Adaylar LGS tercih ve yerleştirme klavuzuna göre hazırladıkları başvurularını bugünden başlayarak, 12 Temmuz Cuma günü saat 17'00'ye kadar yapabilecek.

Merkezi yerleştirme, adayların tercihleri doğrultusunda merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, Merkezi Sınav Puanı (MSP) üstünlüğüne göre yapılacak. MSP eşitliği halinde yerleştirme sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK ZORUNLU

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler değerlendirmeye alınacak. Merkezi sınava girenler dahil bütün öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Merkezi sınava giren öğrenciler, MSP ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoriden tercihte bulunabilecek. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki kategoride tercih yapabilecek. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptıran öğrenciler, tercihte bulunamayacak.