Libya'da ateşkes - Erdoğan: Kalıcılığı ne kadar olur zaman gösterecek

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Cenevre'de dört gündür devam eden müzakerelerin ardından Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçlerin liderleri ile General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler arasında imzalanan anlaşmanın derhal yürürlüğe gireceği bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, anlaşmayı "Libya halkı için önemli bir umut işareti" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise anlaşmasıyla ilgili olarak, "Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil, daha alt düzeyde. Bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek" dedi.

Cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması hakkında, "Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil" ifadelerini kullandı.

NATO destekli askeri müdahalelerle ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana, Libya'da rakip askeri ve siyasi güçler çatışma halindeydi.