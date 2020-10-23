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Libya'da ateşkes - Erdoğan: Kalıcılığı ne kadar olur zaman gösterecek

23.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Cenevre'de dört gündür devam eden müzakerelerin ardından Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nu temsil eden 5+5 Libya Ortak Askeri Komisyonu'nun imzaladığı anlaşma derhal yürürlüğe giriyor.

Libya'da ateşkes - Erdoğan: Kalıcılığı ne kadar olur zaman gösterecek

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Cenevre'de dört gündür devam eden müzakerelerin ardından Libya'da savaşan taraflar arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçlerin liderleri ile General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler arasında imzalanan anlaşmanın derhal yürürlüğe gireceği bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, anlaşmayı "Libya halkı için önemli bir umut işareti" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise anlaşmasıyla ilgili olarak, "Yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil, daha alt düzeyde. Bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek" dedi.

Cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada Erdoğan, Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması hakkında, "Güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil" ifadelerini kullandı.

NATO destekli askeri müdahalelerle ülkenin eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana, Libya'da rakip askeri ve siyasi güçler çatışma halindeydi.

Çatışmalar nedeniyle çok sayıda Libyalı ülke içinde göç etmek zorunda kalmış ve Libya, Afrika'dan Avrupa'ya göçlerin transit noktası haline gelmişti.

BM elçisi Williams, göç etmiş insanların ateşkes sayesinde evlerine dönebileceklerini söyledi.

BBC'nin Cenevre muhabiri Imogen Faulkes, anlaşmadaki taahhütlerin yerine getirilmesi için yapılması gereken çok iş olduğu konusunda Williams'ın uyarıda bulunduğunu söylüyor.

BM'nin tanıdığı UMH hükümeti, başkent Trablus ve Libya'nın batısındaki bölgeleri kontrol altında tutuyor.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) ise Bingazi merkezli doğu bölgesini denetimi altında tutuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=20x\_FaEX6gw&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Paralı askerler üç ay içinde Libya'yı terk edecek

UMH ile LUO'dan 5'er temsilcinin katılımıyla kurulan 5+5 Libya Ortak Askeri Komisyonu, BM arabuluculuğunda 3 Şubat'ta müzakerelere başlamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Williams, BM'nin Libya'daki Destek Misyonu'nun ateşkesin ve Libya'ya silah ambargosu konusundaki BM kararının uygulanmasını denetleyeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams gelişmelerle ilgili Çarşamba günü basın toplantısı düzenlemiş ve

UMH hükümetine bağlı askeri güçlerle Hafter kuvvetlerinin kışlaya geri döneceğini ve tüm paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Williams, uluslararası aktörleri de anlaşmaya saygı göstermeye çağırdı.

Williams devamında şunları söyledi:

"Önümüzdeki haftalarda 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu yeniden toplayıp, Libya askeri güçlerinin cephelerden çekilmesi, tüm paralı asker ve yabancı savaşçıların ülkeden ayrılması, silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon, güvenlik düzenlemeleri, anti-terör işbirliği ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi çabaları gibi konuları ele almak üzere alt komitelerde çalışmaları başlatacağız."

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