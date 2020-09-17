Libya'da BM destekli Trablus hükümetinin lideri Fayez el Sarrac istifa edeceğini açıkladı

"Libyalılar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde istişareler ve görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Bunları memnuniyetle karşıladığımızı ve daha geniş bir uzlaşı ve anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğimizi açıklıyorum. Son siyasi görüşmeler, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve parlamento ile başkanlık seçimlerinin yapılması için yeni bir sürecin altyapısına hazırlık oldu."

"Görevlerimi seçilecek bir sonraki yönetimin yetkililerine en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum. Bu sürede diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir başkanlık konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını umuyorum.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği ve Türkiye'nin de destek verdiği Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı Fayez el Sarrac, Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

BM öncülüğünde 6 Eylül tarihinde Fas'ta iki tarafın bir araya geldiği görüşmeler başlamıştı.

Aynı tarihte Sarrac da İstanbul'a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Ülkede 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk hükümetleri ateşkes ilan etmişti. Ateşkes koşulları arasında; Sirte ve Jufra kentlerinin silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi, 7 aydan fazladır askıda olan petrol üretiminin yeniden başlatılması, Mart 2021'de seçimler yapılması ve yabancı güçler ile paralı savaşçıların ülke topraklarından ayrılması da vardı.

Libya'da askeri güç bulunduran ülkelerden biri de Türkiye. Ankara, Sirte ve Jufra yeniden Trablus hükümetinin kontrolüne geçmeden ateşkes anlaşması imzalanmasına da sıcak bakmıyordu.

Libya'da 2014'ten bu yana Trablus hükümetine karşı savaşan, Tobruk hükümetinin desteklediği General Halife Hafter, yılın başında Trablus'u kuşatmıştı. Türkiye'nin güvenlik işbirliği anlaşmalarıyla desteklediği Trablus'a bağlı ordu, kuşatmayı kırmış ve Sirte'ye kadar olan bölgeyi Hafter'in elinden geri almıştı.