Libya'da taraflar yeni seçim tarihinde uzlaştı: 24 Aralık 2021

Libya'da askeri heyetlerin imzaladığı ateşkes anlaşmasının ardından siyasi heyetler de görüşmelerin beşinci gününde seçim tarihi üzerinde anlaştı: 24 Aralık 2021'de parlamento ve başkanlık seçimleri yapacak.

Açıklamayı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams yaptı.

9 Kasım'dan bu yana BM öncülüğünde Tunus'ta sürdürülen müzakerelere 2014'ten beri ülkede savaşan tarafların siyasi temsilcilerinin yanı sıra tüm bölgelerden yerel liderlerle birlikte 75 temsilci katılıyor. Bu anlamda Tunus'ta oluşturulan Libya Siyasi Diyalog Forumu, yabancı ülkelerin doğrudan masada olmadığı ve Libya'dan en geniş kapsamı katılımcının yer aldığı oluşum oldu.

Williams, geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organı kurulmasının planlandığını belirtti. Başkanlık Konseyi ya da yürütmeyi üstlenecek hükümetin sadece yetkilerinin ve görevlerinin ele alındığını açıklayan Williams, bu yapılarda yer alacak isimlerin henüz görüşülmediğini söyledi.

2014'ten beri süren iç savaşın tarafları, bu yılın başından beri ateşkes için Moskova, Berlin gibi başkentlerde ateşkes görüşmeleri yapmış ancak başarısız olmuştu.